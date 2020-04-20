Fatih Ürek müzisyenleri dezenfekte etti

Ürek, 3 kişilik orkestrasıyla hayranlarına karşısına çıktı. Sanatçı, “Evimden canlı yayındayım. Orkestramdan müzisyen arkadaşlarım da eve geldi ve kameraları kurdu. Müzisyen arkadaşlarımı da dezenfekte ettim, ellerine kolonya sıktım” dedi. Ürek, konser sırasında sosyal mesafe kurallarına da uydu ve sevilen Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.



