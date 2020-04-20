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Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:26,Son Güncelleme:

Fatih Ürek müzisyenleri dezenfekte etti

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Fatih Ürek müzisyenleri dezenfekte etti
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Fatih Ürek, YouTube’dan canlı yayınla mini bir ev konseri verdi.

Ürek, 3 kişilik orkestrasıyla hayranlarına karşısına çıktı. Sanatçı, “Evimden canlı yayındayım. Orkestramdan müzisyen arkadaşlarım da eve geldi ve kameraları kurdu. Müzisyen arkadaşlarımı da dezenfekte ettim, ellerine kolonya sıktım” dedi. Ürek, konser sırasında sosyal mesafe kurallarına da uydu ve sevilen Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.

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