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“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

#Buse Terim#Fatih Terim#Volkan Bahçekapılı
“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar
Mehmet Üstündağ

Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, kızları Nil ve Naz, her gün dedeleri Fatih Terim’i görmek istediği için Etiler’den Tarabya’ya taşınıyor.

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2014 yılında dünya evine giren, 2016’da Nil’i, 2018’de de Naz’ı kucaklarına alan Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, Etiler’den Tarabya’ya taşınıyor. Tarabya’dan ev alan çift, kızları, dedeleri Fatih Terim’e çok düşkün olduğu için Terim çiftinin yakınına taşınmayı seçti.

“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

Nil ve Naz’ın her gün dedelerini görebilmeleri için bu kararı alan Bahçekapılı çifti, şimdilerde evin dekorasyonu için kolları sıvamış durumda. Çiftin ev aldığı haberi, çoktan piyasada yayılmış bile!

“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

Duyduğuma göre birçok ünlü marka ve şirket, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı’nın evini dekore etmek için araya aracılar koyuyormuş.

Malum Buse Terim, sosyal medyanın en güçlü isimlerinden. Volkan Bahçekapılı da iş dünyasının sevilen simalarından. Onların referansı bütün kapıları açar...

“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

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Koç ödülü şampiyonlara

Sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un idealleri ışığında hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” beşinci kez sahibini buldu.

“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda göstermiş olduğu başarılı performansıyla ülkemize okçuluk alanında ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz ile Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı 5’inci sırada tamamlayan, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalyaya ulaşan ve senelerdir süregelen başarılarıyla gurur kaynağımız olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, “2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne lâyık görüldü. Şampiyonlara ödüllerini Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç takdim etti.

“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

Anlamlı ödül

Sosyal derneklere verdiği desteklerle herkesin gönlünde taht kuran iş insanı Beyza Uyanoğlu, özel bir hastane tarafından ödüle layık görüldü. Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Monik İpekel tarafından organize edilen Kastamonu gezisine katılan Uyanoğlu, şehirde tanıştığı gençlere burs verirken, ihtiyaç sahiplerinin isteklerine duyarsız kalmamış. Uyanoğlu’na ödülünü Monik İpekel ile birlikte Kastamonu Valiliği’nden İlknur Ayhan takdim etmiş. Ben de kendisini tebrik ediyorum.

“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

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Monik İpekel - Beyza Uyanoğlu - İlknur Ayhan

Ulus’taki lezzet durağı

Adını çokça duymuştum ama ziyaret etme fırsatı bulamamıştım. 2017 yılında açılan ByUlus Steak House’tan bahsediyorum. Adnan Sert ve Uğur Erol’un kurduğu Ulus’taki restoran, gerçekten de şöhretinin hakkını veriyor. Menüdeki her lezzeti tatma imkanım olmadı tabii ki ama birçok yemeğin tadına baktım ve favorim tereyağlı yaprak ciğer oldu. Dana Spagetti ve New York Steak de mekanın favori tariflerinden. Belli ki ortaklar et seçimi konusunda son derece titiz. Hem yemekleri hem de şık ambiyansıyla oldukça keyifli bir mekan. Et seviyorsanız, tavsiye edebilirim...

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“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

Uğur Erol -  Adnan Sert

Mis kokulu davet

Dünyaca ünlü moda markası Guess, yeni parfümü “Bella VitaFor Women”ın lansmanını Vadistanbul Guess Jeans mağazasında gerçekleştirdi. Mis kokulu davete cemiyet ve iş dünyasından katılım yoğun oldu. Raşit Bağzıbağlı, Batya Kebudi, Arzu Kunt, Günsel Ülkü, Ece Gürsel, Yağmur Kalyoncu, Ayşegül Kayabay, Tülin Kartoz, Işık Durak, Hande Durak, Ufuk Memoğlu, katılan bazı isimler arasındaydı. Davetin ev sahipliğini, 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol yaptı.

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“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

Öge Can - Ali Çelikkol

“Fatih Dede”ye yakın olmak için taşınıyorlar

Raşit Bazıbağlı

 

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#Buse Terim#Fatih Terim#Volkan Bahçekapılı

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