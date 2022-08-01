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Faruk Çolakoğlu'ndan sevgilisi Özge Ulusoy'a bikini yasağı

#Özge Ulusoy#Faruk Çolakoğlu#Mehmet Üstündağ
Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı
Mehmet Üstündağ

Özge Ulusoy’a sevgilisi Faruk Çolakoğlu, sosyal medyada bikinili pozlar paylaşmasını yasakladı. Ünlü model yasağa, şıklığından ödün vermeyerek uyuyor.

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2.5 yıldır Faruk Çolakoğlu’yla beraber olan ünlü model Özge Ulusoy’a ‘bikini yasağı’ geldi! İddialara göre Çolakoğlu, artık sevgilisinin bikinili pozlarını sosyal medyada paylaşmasını istemiyor. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinde oldukça mutlu olduğu bilinen Özge Ulusoy’un da yasağa uyduğu söyleniyor.

Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı

Merak edip baktım; gerçekten de Özge Ulusoy’un artık Instagram hesabında bikinili pozları yok. Hatta geçtiğimiz günlerde Fethiye’ye tatile giden ünlü model, tatilinden bol bol fotoğraf paylaşmış.

Le Chic Fethiye’de kalan Ulusoy, otelin meşhur sonsuzluk havuzunun başında fotoğraflar çektirmiş. Dior mayosunun üzerine de file bluz giyerek, moda çekimi tadında tatil pozları vermiş. Yani yasağa, şık bir şekilde uyarak, tarzını konuşturmuş!

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Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı

Ney dersine başladı

İş dünyasının ünlü ismi Cem Boyner’in küçük kızı Emine Boyner, ney dersleri almaya başladı. Sufi Akademi’de, Neyzen Hakan Mengüç’ten ders almaya başlayan Boyner, oldukça zor olduğu söylenen ney üfleme yolculuğuna adım atmış. “Neyin sırlarını dinlemeye, içindeki hiçlikte nefesle bir olabilmeye can atıyorum” diyen Boyner, kendisi için sabır ve sebat dilemiş.

Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı

Konsept mağaza

Mehry Mu, Melis Goral Jewellery, Mergim ve Mer’s markalarının ortaklaşa hayata geçirdiği, Mandarin Oriental Bodrum’daki ‘La Plage’ konsept mağazası, yakın dostlarıyla yaza ‘merhaba’ dedi. Mehry Mu markasının yaratıcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar, Melis Goral Jewellery’nin kurucusu Melis Göral Salargil, Mergim markasının sahibi Melike Sabuncu ve Mer’s markasının ortaklarından Aylin Tahincioğlu ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Ayşegül Dinçkök, Aslı Bayraktaroğlu, Hande Ataizi, Ece Vahapoğlu Alpay gibi ünlü isimler katıldı.

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Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı

Melike Sabuncu - Güneş Mutlu Mavituncalılar - Aylin Tahincioğlu - Melis Göral Salargil

Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı

Ayşegül Dinçkök

Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı

Ece Vahapoğlu Alpay - Hande Ataizi

Yaz boyu Yalıkavak’ta

Kuruçeşme’nin sevilen mekânlarından Two, Bodrum’a indi. Yalıkavak’taki Ex Redline ile birleşen Two, canlı müzik gecelerine devam ediyor. Her hafta farklı sanatçıların sahne aldığı Two’da geçtiğimiz günlerde ben de Metin Arolat’ı izleme şansı buldum. Sahnesi çok keyifliydi ve Two’nun sunumları da bu keyfi artırdı. Mekân, Levent Akbulut ve Atakan Demirhan’ın ortak imzasını taşıyor.

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Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı

Erkekler daha bakımlı!

Önceki gün eski dostum güzellik uzmanı Bahar Babacan’la karşılaştım. Babacan, bu yaz merkezlerine kadınlardan çok erkeklerin ilgi gösterdiğini anlattı. Beach’lerde fit gözükmek isteyen erkeklerin yağlarını eritmek istediğini ve cilt bakımına ilgi gösterdiğini söyledi. Şaşırdım desem yalan olur; plajda artık erkekler de kendine her zamankinden fazla özen gösteriyor.

Faruk Çolakoğlundan sevgilisi Özge Ulusoya bikini yasağı

 

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#Özge Ulusoy#Faruk Çolakoğlu#Mehmet Üstündağ

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