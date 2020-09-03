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Farah Zeynep Abdullah'tan sevgili açıklaması
Reynmen’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, kalbinin boş olduğunu söyledi.
TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”nda rol alan Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Bebek Otel’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Geçtiğimiz haftalarda Reynmen lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş’la görüntülenen Abdullah, aşk yaşadıkları iddiası sorulunca “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok” dedi.
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