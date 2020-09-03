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Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:14 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah'tan sevgili açıklaması

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Farah Zeynep Abdullah'tan sevgili açıklaması
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Reynmen’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, kalbinin boş olduğunu söyledi.

TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”nda rol alan Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Bebek Otel’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Geçtiğimiz haftalarda Reynmen lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş’la görüntülenen Abdullah, aşk yaşadıkları iddiası sorulunca “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok” dedi.

Farah Zeynep Abdullahtan sevgili açıklaması


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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