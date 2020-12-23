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Farah Zeynep Abdullah'tan prens tepkisi: Gerçekten artık yeter!
Farah Zeynep Abdullah önceki gün “Ben kendimin beyaz atlı prensiyim” diye tweet attı.
İşte bunun üzerinden bir kıyamettir koptu. ‘İstediği aşkı bulamadı’ yorumlarına sinirlenen Farah Zeynep şu tepkiyi verdi:
"Kötü bir şey söylemek istemiyorum, ama bu beyinsizce bir yorum. Gerçekten artık yeter! Bizim prensese, kahramana ihtiyacımız yok. Eski masallar bitti. O çağ da kapandı.
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