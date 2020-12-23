MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFarah Zeynep Abdullah'tan prens tepkisi: Gerçekten artık yeter!
GeriMagazin Farah Zeynep Abdullah'tan prens tepkisi: Gerçekten artık yeter!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah'tan prens tepkisi: Gerçekten artık yeter!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Farah Zeynep Abdullah önceki gün “Ben kendimin beyaz atlı prensiyim” diye tweet attı.


 İşte bunun üzerinden bir kıyamettir koptu. ‘İstediği aşkı bulamadı’ yorumlarına sinirlenen Farah Zeynep şu tepkiyi verdi:

"Kötü bir şey söylemek istemiyorum, ama bu beyinsizce bir yorum. Gerçekten artık yeter! Bizim prensese, kahramana ihtiyacımız yok. Eski masallar bitti. O çağ da kapandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle