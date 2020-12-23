Farah Zeynep Abdullah'tan prens tepkisi: Gerçekten artık yeter!



İşte bunun üzerinden bir kıyamettir koptu. ‘İstediği aşkı bulamadı’ yorumlarına sinirlenen Farah Zeynep şu tepkiyi verdi:

"Kötü bir şey söylemek istemiyorum, ama bu beyinsizce bir yorum. Gerçekten artık yeter! Bizim prensese, kahramana ihtiyacımız yok. Eski masallar bitti. O çağ da kapandı.