Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Farah Zeynep Abdullah'ın kazancı şimdilik 40 milyon!

#Farah Zeynep Abdullah#Bergen#Hasılat
Farah Zeynep Abdullahın kazancı şimdilik 40 milyon
Orkun Ün

Farah Zeynep Abdullah, “Bergen”den 40 milyon lira kazandığı haberine tepki gösterdi. Ancak hesaba göre, ‘şimdilik’ 40 milyon lira olan bu rakam daha da artacak!

Haberin Devamı

NEYİN PANİĞİ BU?

Kelebek’ten İsmail Bayrak geçen pazar Farah Zeynep Abdullah’ın, başrol oynadığı ve ortak yapımcısı olduğu “Bergen” filminden 40 milyon lira kazandığını yazdı. Yapım şirketi Orchestra Content de, oyuncu da bu habere tepki gösterdi. Ben ilk kez böyle bir şey gördüm. Mis gibi bir başarı ve mis gibi bir kazanç var ortada, neyin paniği bu? Ne gizliyorsunuz? Kimden ne kaçırıyorsunuz? Madem öyle, hadi bir hesap yapalım.

Gözden Kaçmasın

Farah Zeynep Abdullah, Bergenden 40 milyon kazandıFarah Zeynep Abdullah, Bergen'den 40 milyon kazandıHaberi görüntüle

FAZLASINI KAZANACAK

"Bergen”in hasılatı şu anda150 milyon lira. 5 milyondan fazla seyirci gitmiş filme. Yapımcı, bilet başına 14-15 lira kazanıyor. Yani 75 milyon civarında bir gelir yapımcının. Avrupa’da 500 bin kişi izlese, oradan da bilet başına yapımcıya 2.5 euro kalsa (ki öyle), 1 milyon 250 bin euro yani 20 milyon lira yapımcıya kalıyor. ‘Şimdilik’ 100 milyon lira kârı var yapımcıların. Dijitali, televizyonu, yurtdışı hakları derken Farah Zeynep Abdullah 40 milyon liradan fazlasını kazanacak.

Haberin Devamı

Farah Zeynep Abdullahın kazancı şimdilik 40 milyon

Hukuk yolu açık, mahkemeye gidin

Yapım şirketi gazetecilik dersi vermeye kalkınca “Neden panik oluyorlar?” diye düşündüm. Ben de size hukuk öğreteyim sevgili avukatlar, bu işin hukuki yolu açık. Açıklamayla vakit kaybedeceğinize mahkemeye başvurursunuz, kim ne kadar kazanmış ve o gelirlerden ne kadar vergi ödenmiş, hepsi ortaya çıkar, değil mi?

Gözden Kaçmasın

Orkun ÜN yazdı: Bergen ekibine...Orkun ÜN yazdı: 'Bergen' ekibine...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Farah Zeynep Abdullah#Bergen#Hasılat

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF