Farah Zeynep Abdullah'ın kazancı şimdilik 40 milyon!

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NEYİN PANİĞİ BU?

Kelebek’ten İsmail Bayrak geçen pazar Farah Zeynep Abdullah’ın, başrol oynadığı ve ortak yapımcısı olduğu “Bergen” filminden 40 milyon lira kazandığını yazdı. Yapım şirketi Orchestra Content de, oyuncu da bu habere tepki gösterdi. Ben ilk kez böyle bir şey gördüm. Mis gibi bir başarı ve mis gibi bir kazanç var ortada, neyin paniği bu? Ne gizliyorsunuz? Kimden ne kaçırıyorsunuz? Madem öyle, hadi bir hesap yapalım.

FAZLASINI KAZANACAK

"Bergen”in hasılatı şu anda150 milyon lira. 5 milyondan fazla seyirci gitmiş filme. Yapımcı, bilet başına 14-15 lira kazanıyor. Yani 75 milyon civarında bir gelir yapımcının. Avrupa’da 500 bin kişi izlese, oradan da bilet başına yapımcıya 2.5 euro kalsa (ki öyle), 1 milyon 250 bin euro yani 20 milyon lira yapımcıya kalıyor. ‘Şimdilik’ 100 milyon lira kârı var yapımcıların. Dijitali, televizyonu, yurtdışı hakları derken Farah Zeynep Abdullah 40 milyon liradan fazlasını kazanacak.

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Hukuk yolu açık, mahkemeye gidin

Yapım şirketi gazetecilik dersi vermeye kalkınca “Neden panik oluyorlar?” diye düşündüm. Ben de size hukuk öğreteyim sevgili avukatlar, bu işin hukuki yolu açık. Açıklamayla vakit kaybedeceğinize mahkemeye başvurursunuz, kim ne kadar kazanmış ve o gelirlerden ne kadar vergi ödenmiş, hepsi ortaya çıkar, değil mi?