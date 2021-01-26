Farah Zeynep Abdullah: Evliliğe yeterince soğuğum

Ünlü oyuncu, “Benimle ilgili varsayımlar” başlığı altında, gelen yorumlara karşılık verdi. Bir takipçisi Farah Zeynep Abdullah’a “Evliliğe çok soğuksun” dedi, oyuncunun yanıtı “Çok demeyelim de yeterince soğuğum diyelim” oldu. Soğuk algınlığı nedeniyle başrolünde oynadığı dizinin geçen haftaki bölümünde yer alamayan oyuncunun kadrodan ayrıldığı öne sürülmüştü. Bu nedenle bir takipçi “Diziden ayrıldı diyorlar?” sorusunu yöneltti. Farah Zeynep Abdullah ise “Kim diyor?” cevabını vererek ayrılık haberlerini yalanladı. Oyuncu, “Çok pişman olduğun bir ilişki yaşadın” diyen kişiye de “Hangimiz yaşamadık ki?” diye karşılık verdi.





