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Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Farah Zeynep Abdullah: Evde oda kokusu yapmaya çalışıyorum

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Farah Zeynep Abdullah: Evde oda kokusu yapmaya çalışıyorum
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Farah Zeynep Abdullah, “Loş Sohbet” isimli YouTube programına konuk oldu.

Eşofman takımıyla programa katılan Farah, salgın nedeniyle evden çıkmadığını söyledi. Farah Zeynep Abdullah, karantinanın kendisini zorladığını belirterek, ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlediğini söyledi.

“Bayağı Müge Anlı falan takip ediyorum” diyen oyuncu, oda kokusu, krem gibi şeyler yapmak için bir kitap aldığını ve bunlarla uğraştığını ifade etti.

 

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