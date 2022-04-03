Farah Zeynep Abdullah, Bergen'den 40 milyon kazandı

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- Geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, setlere “Bergen” filmiyle dönmüştü. 4 Mart’ta vizyona giren film gişede rekora doğru koşarken, güzel oyuncunun da yüzünü güldürdü.



- “Bergen” şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti. Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancının şimdilik 40 milyon lira civarında olduğunu duydum.

Aşkının ailesini

savaştan kurtardı



-Bodrum Catamaran’ın sahibi olarak tanınan ve dünyaca ünlü yıldızlarla arkadaş olan işadamı Mehmet Birgen, yaklaşık 3 yıldır ilişki yaşadığı Ukraynalı top model Diana Osypenko ile evlilik kararı aldı. Ama benim size vereceğim asıl haber başka...

- Duyduğuma göre Osypenko, Ukrayna’da savaşın ortasında kalan ailesini Türkiye’ye getirmek isteyince devreye Mehmet Birgen girmiş. İşadamının girişimleriyle aile zorluklarla da olsa Türkiye’ye ulaşmayı başarmış.



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Diana Osypenko ve Mehmet Birgen, yaz aylarında nikâh masasına oturacak. Osypenko’nun ailesi de o mutlu günde yanlarında olacak.

Gözlüğe veda



-Deniz Seki gözlükten kurtulmak için ameliyat masasına yattı. Sahnede de kendisine sıkıntı yaşatan ve hatta düşmesine yol açan görme probleminden kurtulmak isteyen şarkıcı, ‘göz çizdirme’ olarak da bilinen lazer ameliyatından oldu. Daha önce uzağı net göremeyen Seki artık gözlük takmayacak.