ÃœnlÃ¼ oyuncu karÄ±sÄ±na 'Uzun bacaklÄ± boÅŸ kafa' diyen annesini asla affetmedi: HiÃ§ Ã§ocuk doÄŸurmamalÄ±ydÄ±... Cenazesine bile gitmedim'

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Bu konudaki en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rnek Brooke Shields'in aynÄ± zamanda menajeri de olan annesi Teri... AslÄ±nda kendisi Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olmak isteyen Teri Shields, hayalini kÄ±zÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ama sadece o deÄŸil.

Bir de Sylvester Stallone'nin annesi vardÄ± adÄ±nÄ± duyurup yÄ±ldÄ±z olmak isteyen.

98 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde bunu bir noktaya kadar gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti aslÄ±nda. Trapez sanatÃ§Ä±sÄ±, el falcÄ±sÄ±, astrolog gibi farklÄ± alanlarda Ã§abalayÄ±p durdu Jackie Stallone.

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Yine de tam anlamÄ±ylaÂ bir yÄ±ldÄ±z olamadÄ± ama oÄŸlu sayesinde tanÄ±nan soyadÄ± ve abartÄ±lÄ± estetik operasyonlarÄ±yla kendinden sÃ¶z ettirmeyi bildi hep.

Ä°ÅŸte Sylvester Stallone de anÄ±larÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± The Steps: A Memoir adlÄ± kitabÄ± ve onun tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in verdiÄŸi rÃ¶portajlarda da annesi Jackie ile Ã§alkantÄ±lÄ± iliÅŸkisini anlattÄ±.



HÄ°Ã‡ SICAK VE SEVGÄ° DOLU BÄ°R ANNE DEÄžÄ°LMÄ°Åž

BÃ¼tÃ¼n bu aÃ§Ä±klamalar iÃ§inde en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise annesi Jackie Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde onun cenazesine bile gitmemesi.

KitabÄ±nda neredeyse satÄ±rlarÄ±n altÄ±nÄ± Ã§ize Ã§ize anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Stallone, hem annesi Jackie ile hem de babasÄ± Frank ile Ã¶yle sÄ±cak bir ebeveyn evlat iliÅŸkisi yaÅŸamadÄ±.

BabasÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saklamayan Stallone, annesinin de ne kendileriyle ne de torunlarÄ±yla ilgilendiÄŸini sÃ¶yledi.



'BAZI Ä°NSANLAR Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLMAMALI'

Stallone "BazÄ± insanlar Ã§ocuk sahibi olmamalÄ±" diye konuÅŸtu.

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Sonra da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini: "BazÄ± insanlar Ã§ocuk sahibi olmamalÄ±. Bence o da bunun farkÄ±ndaydÄ±. OlgunlaÅŸmamÄ±ÅŸ bir kiÅŸiliÄŸi vardÄ± ve yÄ±ldÄ±z olmak istiyordu. El falcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, astroloji gibi yollardan uÄŸraÅŸtÄ±. Trapez sanatÃ§Ä±sÄ±ydÄ±, piyano Ã§alardÄ±. Ama Ã§ocuklarÄ±na ya da torunlarÄ±na hiÃ§bir yakÄ±nlÄ±k gÃ¶stermedi."

Zaten bir sÃ¼re sonra Sylvester Stallone ile annesi Jackie'nin iliÅŸkisi tamamen kesildi. Ã–yle ki Stallone, annesi Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde onun cenazesine bile gitmedi.



YAPAYALNIZ Ã–LDÃœ

Jackie Stallone, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda hayata veda etti. Stallone de Ã¶lÃ¼m haberini golf oynarken aldÄ±. Ama yine de onu son yolculuÄŸuna uÄŸurlamak iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±lmadÄ±.

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Sylvester Stallone "Ã–yle bir noktaya geldi ki artÄ±k benimle konuÅŸmak istemiyordu. Sonunda da yalnÄ±zlÄ±k iÃ§inde Ã¶ldÃ¼" diye anlattÄ± durumu.

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ÃœNLÃœ OÄžLUNUN EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° DE HÄ°Ã‡ DESTEKLEMEDÄ°

Bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce Sylvester Stallone ile karÄ±sÄ± Jennifer Flavin'in evliliÄŸi sarsÄ±ntÄ± geÃ§irdiÄŸinde Jackie'nin aslÄ±nda gelinini de pek sevmediÄŸi konuÅŸulmuÅŸtu.

Stallone Ã§iftinin evliliÄŸi kurtuldu ama kaynanasÄ±nÄ±n Flavin hakkÄ±nda sÃ¶yledikleri hiÃ§ unutulmadÄ±.

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Radar online adlÄ± sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re Sylvester Stallone'nin 2020 yÄ±lÄ±nda 98 yaÅŸÄ±nda Ã¶len annesi Jackie Stallone, Jennifer Flavin'i gelini olarak hiÃ§ istemedi.

Hatta ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re oÄŸluna onunla evlenmemesi iÃ§in yalvardÄ±. Fakat Stallone'nin aÅŸkÄ± aÄŸÄ±r bastÄ± ve annesini dinlemedi.



'UZUN BACAKLI, BOÅž KAFALI KADINLAR'

Sitenin iddiasÄ±na gÃ¶re Jackie Stallone, aslÄ±nda baÅŸÄ±ndan beri oÄŸlu Sylvester'Ä±n hayatÄ±na giren kadÄ±nlarÄ±n hiÃ§birini benimsemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun, Ä°talyan tarzÄ± bir evlilik yapmasÄ±nÄ± istiyordu.

Sylvester Stallone ile Flavin tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda model, sadece 23 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Daha o gÃ¼nlerde de Stallone'nin annesinin kanÄ± ona hiÃ§ Ä±sÄ±nmadÄ±. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Jackie Stallone, gelini hakkÄ±nda "Bu uzun bacaklÄ±, boÅŸ kafalÄ±lardan yoruldum. California bunlarla dolu. Kendilerine bir yer arayan boÅŸ kafalÄ±lar... " diye konuÅŸmuÅŸtu.