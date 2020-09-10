MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFaik Öztürk tavlada yenildi denize tişörtle girdi
GeriMagazin Faik Öztürk tavlada yenildi denize tişörtle girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 10.09.2020 - 08:34 | Son Güncelleme:

Faik Öztürk tavlada yenildi denize tişörtle girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Faik Öztürk tavlada yenildi denize tişörtle girdi
Abone Olgoogle-news

Faik Öztürk, yakın arkadaşı Bülent Kaya ile tavla maçı yaptı. Mücadeleyi kaybeden Öztürk, tişörtle denize girip tavla kutusunu suda yumrukladı.

Safiye Soyman’ın sevgilisi Faik Öztürk önceki gün Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya’yla iddialı bir tavla maçı yaptı. İki saat süren çekişmeli mücadelede Öztürk, yenildi ve Kaya ile girdikleri iddiayı kaybetti. Öztürk, tavlayı koltuğunun altına alıp tişörtle denize girdi. Meraklı bakışlar arasında tavla kutusunu suda dövmeye başladı.

Faik Öztürk tavlada yenildi denize tişörtle girdi

Daha önce de Kaya’ya yenilen Öztürk, iddiaya göre yakın arkadaşının koleksiyonuna yeni bir takım elbise ekleyecek.
Marka ve model seçimini ise Seda Sayan yapacak.
Faik Öztürk tavlada yenildi denize tişörtle girdi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle