Faik Öztürk: O soğanları doğrayıp yedik

Kanal D’nin “İkinci Sayfa” programına bağlanan Öztürk, Soyman’a elinden geldiğince yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: “Safiye temizlik yapa yapa derimizi soydu. Ben bunun yüzünden öleceğim!”



Soyman’ın mikropları çekmesi için evin dört bir yanına soğan koyduğunu da anlatan Öztürk, açıklamalarıyla güldürdü: “Her yere soğan koydu. Sonra o soğanları akşam yemeğine doğradı yedik. Her an ölebiliriz.”



Faik Öztürk’le beraber sık sık temizlik yapan Safiye Soyman yemek konusunda da iddialı: “15 dakikada bir tencere dolusu lahana sarması yaparım.”





