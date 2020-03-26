Faik Öztürk: O soğanları doğrayıp yedik
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, salgın nedeniyle evde geçirdikleri günlerde kendilerini ev işlerine verdi.
Kanal D’nin “İkinci Sayfa” programına bağlanan Öztürk, Soyman’a elinden geldiğince yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: “Safiye temizlik yapa yapa derimizi soydu. Ben bunun yüzünden öleceğim!”
Soyman’ın mikropları çekmesi için evin dört bir yanına soğan koyduğunu da anlatan Öztürk, açıklamalarıyla güldürdü: “Her yere soğan koydu. Sonra o soğanları akşam yemeğine doğradı yedik. Her an ölebiliriz.”
Faik Öztürk’le beraber sık sık temizlik yapan Safiye Soyman yemek konusunda da iddialı: “15 dakikada bir tencere dolusu lahana sarması yaparım.”
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