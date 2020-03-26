MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFaik Öztürk: O soğanları doğrayıp yedik
GeriMagazin Faik Öztürk: O soğanları doğrayıp yedik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Faik Öztürk: O soğanları doğrayıp yedik

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Faik Öztürk: O soğanları doğrayıp yedik
Abone Olgoogle-news

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, salgın nedeniyle evde geçirdikleri günlerde kendilerini ev işlerine verdi.

Kanal D’nin “İkinci Sayfa” programına bağlanan Öztürk, Soyman’a elinden geldiğince yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: “Safiye temizlik yapa yapa derimizi soydu. Ben bunun yüzünden öleceğim!”

Soyman’ın mikropları çekmesi için evin dört bir yanına soğan koyduğunu da anlatan Öztürk, açıklamalarıyla güldürdü: “Her yere soğan koydu. Sonra o soğanları akşam yemeğine doğradı yedik. Her an ölebiliriz.”

Faik Öztürk: O soğanları doğrayıp yedik

Faik Öztürk’le beraber sık sık temizlik yapan Safiye Soyman yemek konusunda da iddialı: “15 dakikada bir tencere dolusu lahana sarması yaparım.”
Faik Öztürk: O soğanları doğrayıp yedik


False
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle