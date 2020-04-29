MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFaik Öztürk iddiayı kaybetti saçlarından oldu!
GeriMagazin Faik Öztürk iddiayı kaybetti saçlarından oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Faik Öztürk iddiayı kaybetti saçlarından oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Faik Öztürk iddiayı kaybetti saçlarından oldu!
Abone Olgoogle-news

Safiye Soyman’la girdiği iddia, Faik Öztürk’e pahalıya mâl oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk’ün kafasını “cıscıplak” yaptı!

MODAYA ‘MECBUREN’ UYDU

Koronavirüs salgınıyla birlikte berber ve kuaför salonları kapanınca erkekler arasında saç kazıtma modası başladı. Bu akıma uyan ünlü isimler de oldu. Faik Öztürk ise saçlarını hayat arkadaşı Safiye Soyman’la girdiği iddia sonucu kaybetti.

Faik Öztürk iddiayı kaybetti saçlarından oldu

“SALGIN 1 AYDA BİTER” DEMİŞ

Faik Öztürk “Koronavirüs salgını 1 ayda biter” yorumunda bulundu, Safiye Soyman’ın yanıtı “İmkanı yok” oldu. Çift bu konuda iddiaya girdi ve kazanan taraf Soyman oldu. Sanatçı, Faik Öztürk’ün saçlarını bizzat kesti: “Kafasını cıscıplak yaptım. Şampuanla köpürte köpürte saçlarını sıfıra vurdum.”

Faik Öztürk iddiayı kaybetti saçlarından oldu



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle