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Haber Giriş: 05.04.2020 - 08:18,Son Güncelleme:/

Faik Öztürk ameliyat oldu

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Faik Öztürk ameliyat oldu
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Safiye Soyman ile Faik Öztürk çifti, ev karantinasındaki neşeli halleriyle sevenlerini güldürüyordu.

Ancak Öztürk’ün 12 gün önce prostat ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı, 21 yıllık hayat arkadaşının son durumuyla ilgili “Şu an iyi. Ameliyatı 12 gün önce oldu. Kimseye söyleyemedik. O haliyle kalktı bize neşeli neşeli yemekler, kurabiyeler yapıp temizliğe yardım etti.” dedi. Öztürk ise “Prostat iyi huylu çıktı. Şimdi patoloji sonucunu bekliyorum” açıklamasını yaptı.

Faik Öztürk ameliyat oldu

Faik Öztürk ameliyat oldu

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