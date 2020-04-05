Haber Giriş: 05.04.2020 - 08:18,
Faik Öztürk ameliyat oldu
Safiye Soyman ile Faik Öztürk çifti, ev karantinasındaki neşeli halleriyle sevenlerini güldürüyordu.
Ancak Öztürk’ün 12 gün önce prostat ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı, 21 yıllık hayat arkadaşının son durumuyla ilgili “Şu an iyi. Ameliyatı 12 gün önce oldu. Kimseye söyleyemedik. O haliyle kalktı bize neşeli neşeli yemekler, kurabiyeler yapıp temizliğe yardım etti.” dedi. Öztürk ise “Prostat iyi huylu çıktı. Şimdi patoloji sonucunu bekliyorum” açıklamasını yaptı.
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