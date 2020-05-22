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Fahriye Evcen'in fotoğrafına büyük ilgi
Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı. Yoksa Doğa mı geliyor?
Oyuncu Fahriye Evcen, karantinada sosyal medyadan bol bol paylaşım yapıyor. Evcen, yeşil tonlarında bir kombin yaparak evinin bahçesinde poz verdi.
Oyuncu Fahriye Evcen,fotoğraflarına 'Doğayla ben, benimle doğa' notunu düştü. Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi ve akıllara hamilelik iddiasını getirdi.
Evcen'in paylaşımı bir milyondan fazla beğeni aldı.
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