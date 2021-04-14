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Haber Giriş: 14.04.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'den doğum günü paylaşımı... Karan Özçivit iki yaşında!

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Fahriye Evcen'den doğum günü paylaşımı... Karan Özçivit iki yaşında!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

Karan bugün ikinci yaşına bastı. Aile arasında doğum günü partisi yapan çift renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı. Evcen, mutlu aile fotoğraflarının altına, 'Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum' notu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

SEVENLERİ BAĞIŞ YAPTI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in fanları Karan'ın doğum gününde Kelebek Çocuklar'dan, Koruncuk Vakfı'na birçok yardım kuruluşuna bağış yaptı. Sevenlerine teşekkür eden Evcen, 'Karan'ın doğum günü için yapılan tüm bağışlar adına size ne kadar teşekkür etsek az... Sizi seviyorum' mesajını paylaştı.

Fahriye Evcenden doğum günü paylaşımı... Karan Özçivit iki yaşında

TEYZESİNDEN KARAN'A MESAJ

Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen Evcen de yeğeninin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ayşen Evcen mesajında şu ifadelere yer verdi: Doğum günün kutlu, ömrün uzun olsun. Hayatımızı güzelleştiren teyze balı... Seni çok seviyorum iyi ki doğdun Karan'ım...

Fahriye Evcenden doğum günü paylaşımı... Karan Özçivit iki yaşında

 

 

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