Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten bebek açıklaması: İnanılmaz heyecanlıyız

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İkinci kez anne-baba olacakları söylenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Son model otomobilleriyle Bodrum'da gezintiye çıkan oyuncu çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Karan adında üç yaşında bir oğulları olan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi...

"Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan."

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli."

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"Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen'in, 2,5 aylık hamile olduğu, bebeklerinin cinsiyetinin belli olmadığı öğrenildi.