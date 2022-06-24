Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten bebek açıklaması: İnanılmaz heyecanlıyız

#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Bodrum
Fahriye Evcen ve Burak Özçivitten bebek açıklaması: İnanılmaz heyecanlıyız

İkinci bebeklerini bekleyen Fahriye Evcen ile hayat arkadaşı Burak Özçivit önceki gün Bodrum’da üstü açık araçlarıyla gezerken görüntülendi. Evcen "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız" dedi.

Haberin Devamı

İkinci kez anne-baba olacakları söylenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Son model otomobilleriyle Bodrum'da gezintiye çıkan oyuncu çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Karan adında üç yaşında bir oğulları olan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi...

"Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan."

Fahriye Evcen ve Burak Özçivitten bebek açıklaması: İnanılmaz heyecanlıyız

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli."

Haberin Devamı

"Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen'in, 2,5 aylık hamile olduğu, bebeklerinin cinsiyetinin belli olmadığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Hande Erçel plaja indiHande Erçel plaja indi
#HANDE ERÇEL#ZEYNEP DEMİREL
Mezuniyet töreninde ayakta alkışlandı İlk canım, birlikte büyüdüğümMezuniyet töreninde ayakta alkışlandı! 'İlk canım, birlikte büyüdüğüm'
#ARYA DOĞULU#ECE YOSMAOĞLU
Sürpriz ikili aşk tatilindeSürpriz ikili aşk tatilinde!
#ONUR TUNA#YASEMİN YAZICI

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Bodrum

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez