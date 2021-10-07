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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dadı krizi mi yaşadı?

#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Karan Özçivit
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dadı krizi mi yaşadı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eşi Fahriye Evcen ile arasında 'dadı krizi' yaşandığı iddia edilen Özçivit'ten açıklama geldi.

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Kendisine rakip olacak olan eşi Fahriye Evcen'in projesi sorulması üzerine konuşan Özçivit, "Bizim dizi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Fahriye'nin projesini de merak etmiyor değilim. Ortaya nasıl bir iş çıkacak merak ediyorum." dedi.

Eşi Fahriye Evcen ile arasında 'dadı krizi' yaşandığı iddia edilen Özçivit'ten açıklama geldi.

Özçivit, "Öyle bir kriz yok. O işlerle Fahriye ilgileniyor. Ona sormanız daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

TV'den kazandığı parayı nasıl değerlendirdiği sorulan Özçivit, "Bu tarz şeyleri konuşmaktan pek hoşlanmıyorum. Bu soruyu geçelim lütfen" dedi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dadı krizi mi yaşadı

Öte yandan Burak Özçivit'in yüzük tercihi dikkatlerden kaçmadı.

Yeni dadıya bin dolar...

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#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Karan Özçivit