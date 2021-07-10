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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in deniz romantizmi

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in deniz romantizmi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan’la tatile çıktı. Aile önceki gün Torba’da deniz keyfi yaparken görüntülendi.

KARAN’IN UYKU VAKTİ

Tatil sezonunu Bodrum’da açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Torba’daki Rixos Premium Bodrum’un plajında görüntülendi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivitin deniz romantizmi

Kumsalda oğulları Karan’la oyunlar oynayıp keyifli dakikalar yaşayan çift, onu uyuması için bakıcısına bıraktıktan sonra birlikte denize girdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivitin deniz romantizmi

KAHKAHALAR ATTI

Suyun içinde birbirlerine sarılarak romantik dakikalar yaşayan Fahriye Evcen’le Burak Özçivit hayli keyifliydi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivitin deniz romantizmi

Evcen, eşinin anlattıklarına kahkahalarla güldü. Karan’ın uyanmasıyla denizden çıkan çift, şezlonglarına uzanıp oğullarına meyve yedirdi. 

Fahriye Evcen ile Burak Özçivitin deniz romantizmi

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