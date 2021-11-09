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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşandı mı? Fahriye Evcen'den ilk açıklama geldi!

#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Fahriye Evcen Boşandı Mı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit boşandı mı Fahriye Evcenden ilk açıklama geldi

Sevilen oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 4 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Oğulları Karan ile mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, önceki gün sosyal medyada boşandığı haberleri yayıldı. Bu söylentilerin ardından ailecek bir sabah kahvaltısı paylaşımı yapsalar da aralarındaki dadı krizinin sonlanmadığı ve anlaşmazlıklarının devam ettiği söylentilerinin ardı arkası kesilmemişti. Fahriye Evcen'den bu iddialara ilk kez sözlü bir açıklama geldi. İşte Fahriye Evcen'in açıklaması...

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Fahriye Evcen’in kariyeri için tekrar ekranlara dönmesi nedeniyle evliliklerinde kriz yaşadıklarını yönündeki iddialar, Burak Özçivit’in oğlu Karan’a bakmak için “Kuruluş Osman” dizisinden ayrılacağına kadar gitti. Bu haberlerin ardından çift sosyal medya hesaplarından çocukları Karan ile kahvaltı yaparken aynı fotoğrafı paylaştı. Burak Özçivit fotoğrafın altına, “Kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi. Herkese günaydın” notunu düşerken eşi Fahriye Evcen Özçivit ise, “Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken, sizi seviyorum…” sözleriyle paylaştı. Ancak bu paylaşıma rağmen söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Gözler Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten gelecek açıklamadayken, Fahriye Evcen'den beklenen açıklama geldi.

"İDDİALARI YALANLAMIYORUM"

Fahriye Evcen, magazincilerin boşanma haberlerini sorması üzerine, "İddiaları yalanlamıyorum, çünkü yalanlanacak bir şey yok. Hepsi can sıkıntısından yapılmış haberler. Biz hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" diyerek iddialara son noktayı koydu.

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