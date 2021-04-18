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Haber Giriş: 18.04.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen: Haydi yaz gelsin

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Fahriye Evcen: Haydi yaz gelsin

Fahriye Evcen, evinin bahçesinde filtre kullanarak çektiği bir fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in (36) eşi Fahriye Evcen (34) yine güzelliği ile baş döndürdü. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Evcen, bu defa evinin bahçesinden paylaşımda bulundu.

"Hadi yaz gelsin" notunu düştüğü paylaşımında fltre kullanan Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen: Haydi yaz gelsin

KARAN İKİ YAŞINDA
Koronavirüs pandemisi nedeniyle vakitlerinin büyük bir kısmını evlerinde geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan, geçtiğimiz günlerde iki yaşına basmıştı.

Fahriye Evcen: Haydi yaz gelsin


Karan'ın doğum gününü evlerinin bahçesinde kutlayan ünlü çift, mutlu anlarını da takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

 

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