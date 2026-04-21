Fahiş fiyata mum satmak için çocuklarını kullanıyor… Kralı göreve çağırdılar: Bu kadını durdurun majesteleri!

Prens Harry’yle evlendikten sonra onu ailesinden koparıp ABD’ye taşınan Meghan son 6 yılda birçok iş girişiminde bulundu. Aslında gözünü Hollywood yıldızlığına diktiği söylenen gelin hanım bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca iş kadınlığına soyundu.

As Ever adını verdiği markasıyla internet üzerinden ev yapımı reçellerden banyo ürünlerine birçok yaşam tarzı ürünü satan Meghan Markle’ın son numarası kokulu mumlar oldu…

Ancak Meghan Markle’ın bu son mum girişimi büyük öfke yarattı ve bu kavgada kraliyet ailesinin tarafında duranlar Kral Charles’a artık gelinini “durdurması” için çağrı yapmaya başladı.

Bu son karmaşaya sebep veren şey 44 yaşındaki Markle’ın As Ever markası altında 64 dolarlık Anneler Günü mumlarını piyasaya sürmesi oldu. Oldukça fahiş bir fiyata satışa çıkan bu mumlarla ilgili rahatsız edici bir detay var…

Bu mumlardan biri "Sussex Prensi Archie'nin Doğum Günü", diğeri ise "Sussex Prensesi Lilibet'in Doğum Günü" olarak adlandırıldı. Bu durum, kraliyet yanlılarının kraldan Sussex'lerin unvanlarını geri almasını istemelerine yol açtı.

Ondan çok da hoşlanmayan çoğunluk Meghan Markle'ı sadece çocuklarından değil, kraliyet unvanlarından da para kazanmakla suçluyor ve Kral Charles'ın nihayet müdahale edip onun kraliyet statüsünden elde ettiği kârı durdurmasını istiyor.

Meghan’ın satış sitesinde Prens Archie'nin 6 Mayıs doğum günü için üretilen 506 numaralı özel mumu, As Ever tarafından "Sussex Prensi Archie'nin doğum gününden ilham alan, sıcak ve rahatlatıcı bir koku olup odaya yumuşak ve tanıdık bir rahatlık katıyor" ve "zencefil, neroli ve kaşmir notaları" içeriyor olarak tanımlanıyor.

Lilibet'in 4 Haziran doğum günü için üretilen 604 numaralı özel mumu ise "Sussex Prensesi Lilibet'in doğum gününden ilham alan, hafif ve çiçeksi bir koku olup eve aydınlık ve açıklık hissi katıyor" ve "kehribar, nilüfer ve sandal ağacı notaları" içeriyor.

Markle, pahalı mumların prens ve prensesten "esinlenildiğini" söylerken çocukların isimlerini ve unvanlarını kullanmaktan çekinmiyor hatta satışlarını artırmak için bunu özellikle yapıyor.

Diğer taraftan onların yüzlerini sosyal medya paylaşımlarında hiç göstermiyor ve bunun sebebinin de güvenlik endişeleri olduğu söyleniyor.

Markle'ın çocuklarının kraliyet unvanlarından para kazanmaya çalışması, 2020’de kraliyetten ayrılışları sırasında Kraliçe II. Elizabeth'e verdikleri sözlerle çelişiyor…

Çift, kraliyetten ayrılırken Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını mali kazanç için kullanmamayı kabul etmişti.

Harry ve Meghan Eylül 2022'de annesinin ölümünün ardından Charles tahta çıktıktan sonra çocuklarına Prens ve Prenses unvanlarını vermeyi tercih etmişlerdi. Ancak çocukların unvanlarını sadece resmi ortamlarda kullanacakları, ticari amaçlarla kullanmayacakları anlaşılmıştı.

Şimdi ise onları eleştirmekten geri durmayan büyük bir çoğunluk sürekli olarak kraliyet statülerinden para kazanan Harry ve Markle'ın Sussex unvanlarını nihayet geri alması için krala çağrıda bulunuyor ve çatışmadan kaçınan hükümdarın muhtemelen bu kâr amacı güden ikili tarafından sürekli olarak itilip kakılacağını dile getiriyorlar.

Konu sosyal medyada da büyük yankı buldu ve "Şimdi de mumlarını satmak için çocuklarının unvanlarını kullanıyor. Kesinlikle utanç verici! Ama Kral'ın bunda hiçbir sakınca görmediği açıkça belli, çünkü devam etmesine izin veriyor" gibi öfke dolu yorumlara yol açtı.