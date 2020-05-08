Fadik Sevin Atasoy'dan ALS hastalarına destek: Kadınlar başrolde

Atasoy canlı yayında, tedavisi olmayan bir kas hastalığına yakalanan babasını görebilmek için Amerika’dan İstanbul’a dönen bir kadının öyküsünü anlatan “Merhaba” filmiyle ilgili soruları yanıtladı.

Atasoy, “Ben bu filmi çekmeye karar verip babama teklif götürdüm. Babam ‘Bu bir lütuftur’ dedi. Para da yok, hatta bizde ne varsa yatıracağız dedim. Onu da kabul etti” dedi. Bundan sonraki projelerin hepsinde kadınları ön plana çıkaracağını söyleyen Atasoy şunları söyledi:

“Kadınlar film ve tiyatro projelerimde önde olacak. Kadın karakterler üzerine yoğunlaşıyorum. Kültür sinema kurulundan destek geldi ve korona günleri bitsin yeni filmimi çekeceğim.”

Babasıyla rol aldı

New York Üniversitesi’nin Tisch-First Run Film Festivali’nde 6 ödül alan “Merhaba”da Fadik Sevin Atasoy, babası Sönmez Atasoy’la rol aldı. Atasoy, filmindeki performansıyla ‘En iyi Kadın Oyuncu’ ödülü aldı. Filmi Lauren Brady yönetti.