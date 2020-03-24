Fadik Sevin Atasoy: Sağlıktan öte insanlık sınavı

Uyarıların yapıldığı ilk günden itibaren evde vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, şöyle konuştu: “Sadece kendi sağlığım için değil, çevreme duyduğum hassasiyetten dolayı da evde kalıyorum. Bunu birlik ve beraberlikle aşabiliriz. Bizler için aslında sağlıktan öte, büyük bir insanlık sınavı. Çünkü psikolojimizi ve insaniyetimizi ne kadar yüksek tutarsak, bu virüsle başa çıkma noktasında o kadar güçlü oluruz. Birlikte daha güzel günler görebilmek için, birlikte sağlıkla yaşamı kutlayabilmek için evde kal Türkiye. Sen evde kaldığın sürece biz birlikteyiz.”