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Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:41,Son Güncelleme:

Ezik kollu ajan: Wilma Elles

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Ezik kollu ajan: Wilma Elles
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Müjdat Kavas’ın yönettiği “19” adlı kısa film için kamera karşısına geçen Wilma Elles, çekimlerde yaralandı.

Sette geçirdiği kaza sonucu sol kolu ezilen ve elinde de çatlak oluşan oyuncu, ağrısına rağmen çekimleri tamamladı.

Covid-19 hastalığının tedavisini bulan bilim adamını korumakla görevli bir ajanı canlandıran Elles, son sahnelerini kolunda sargıyla çekti. Elles çekimleri tamamlandıktan sonra Almanya’daki çocuklarının yanına döndü.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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