MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEzgi Mola’nın gözyaşları
GeriMagazin Ezgi Mola’nın gözyaşları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 24.08.2020 - 07:34 | Son Güncelleme:

Ezgi Mola’nın gözyaşları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ezgi Mola’nın gözyaşları
Abone Olgoogle-news

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa’da ilk ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’ni İzmir’de açtı.

Açılışa İzmir Menderes’te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan dernek başkanı ve öğretmen Saadet Özkan ev sahipliği yaptı. Törene, sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

Ezgi Mola’nın gözyaşları

Ezgi Mola, açılış konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve şunları söyledi: “Kalbim acıyarak buraya geldim. Acılarıyla mücadele eden çocuklar artık yalnız değil. Burada Saadet öğretmen gibi bir kahramanla birlikteyiz. Çünkü bizi sevgi kurtaracak.”
Ezgi Mola’nın gözyaşları


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle