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Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:39,Son Güncelleme:/

Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek

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Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
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EZGİ Mola, virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı kiracılarına destek olmak amacıyla örnek bir davranışa imza attı.

Ünlü oyuncu, iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine “Sizden de böyle adımlar bekliyorum” çağrısında bulundu.

Ardından benzer bir haber Tolgahan Sayışman’dan geldi. Eşi Almeda Abazi’ye de danışan Sayışman, üçü Amerika’da, altısı Türkiye’de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söyledi.

 

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