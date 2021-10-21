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Ezgi Eyüboğlu'nun yeni sevgilisi Kerim Çarmıklı kimdir?

#Kerim Çarmıklı#Kerim Çarmıklı Kimdir#Ezgi Eyüboğlu'nun Sevgilisi
Ezgi Eyüboğlunun yeni sevgilisi Kerim Çarmıklı kimdir

Son olarak Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'nun adı Kerim Çarmıklı ile aşk dedikodularına karıştı. 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile nikah masasına oturan Kerim Çarmıklı, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı. Peki, Ezgi Eyüboğlu'nun yeni sevgilisi Kerim Çarmıklı kimdir? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun yeni sevgilisi Kerim Çarmıklı hakkında bilgiler...

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Kısa bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğlu olan Kerim Çarmıklı ile anılmaya başlandı. Kerim Çarmıklı iç mimardır. 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile nikah masasına oturan Çarmıklı, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı.

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