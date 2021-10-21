Ezgi Eyüboğlu'nun yeni sevgilisi Kerim Çarmıklı kimdir?

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Kısa bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğlu olan Kerim Çarmıklı ile anılmaya başlandı. Kerim Çarmıklı iç mimardır. 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile nikah masasına oturan Çarmıklı, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı.