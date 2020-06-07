Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'ın sözleri sorulunca...

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin 5 aydır oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte. Sayan “Aşklarını ilk öğrendiğimde sevindim. Çünkü Ezgi çok hanım ve güzel bir kız. Birbirlerine yakıştılar. Evlilik kararı alırlarsa tabii ki güzel karşılarım. Benden harika kaynana olur” demişti.

Muhabirler önceki gün Ulus’ta gördükleri Ezgi Eyüboğlu’na bu sözleri hatırlattı. Ezgi soruları duymazdan gelip gülümsedi.