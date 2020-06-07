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Haber Giriş: 07.06.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'ın sözleri sorulunca...

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Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'ın sözleri sorulunca...
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Ulusta kuaförden çıkarken görüntülenen Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın kendisi hakkında söylediği sözleri hatırlatan muhabirleri duymazdan geldi.

 

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin 5 aydır oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte. Sayan “Aşklarını ilk öğrendiğimde sevindim. Çünkü Ezgi çok hanım ve güzel bir kız. Birbirlerine yakıştılar. Evlilik kararı alırlarsa tabii ki güzel karşılarım. Benden harika kaynana olur” demişti.

Muhabirler önceki gün Ulus’ta gördükleri Ezgi Eyüboğlu’na bu sözleri hatırlattı. Ezgi soruları duymazdan gelip gülümsedi. 

Ezgi Eyüboğluna Seda Sayanın sözleri sorulunca...

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