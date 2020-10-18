Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Oğulcan Engin gecelerde!

Ezgi Eyüboğlu (32) ve Oğulcan Engin (30), önceki akşam Cihangir'de el ele görüntülendi.

Gazetecilerin, "Her şey yolunda mı?" sorusuna Engin, "Gördüğünüz gibi bizde her şey yolunda" karşılığını verdi.



Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin aşkı, birlikte katıldıkları 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ortaya çıkmıştı.