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Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Oğulcan Engin birlikte eve çıktı
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Mart ayında yeni bir aşka yelken açtı. Eyüboğlu, kısa süre sonra da aşkının babası Sinan Engin ile annesi Seda Sayın’ı sosyal medyadan takibe aldı. Bu durum, ‘Ezgi aileye girdi’ şeklinde yorumlandı.
Evlilik yolunda ilerleyen genç çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde de Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı. İkili, kendi aralarında da kirayı yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.
Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.
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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi!O Ses Türkiye’nin yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu dün akşam ‘Bayi Toplantısı’ filminin galasında görüntülendi. Çiftin panik anları dikkat çekti.Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.Bu iddialar sürerken Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı ise belgelendi. Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam birlikte bir filmin galasına katıldı. O anlar 2.sayfa kameralarına yansıdı.
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