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Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım müthişti

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım müthişti
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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu önceki akşam Etiler’deki Da Mario isimli mekandan çıkarken görüntülendi. 

Geçen hafta sonunu sevgilisiyle Bodrum’da geçiren ünlü oyuncu, “Güzel bir hafta sonu geçirdik. Seda Hanım’ı ilk kez sahnede izledim, müthiş ve çok eğlenceliydi” dedi. Eyüboğlu, “Oğulcan Bey ile evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna ise “Şu anda öyle bir şey yok” diye yanıt verdi.

Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım müthişti


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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