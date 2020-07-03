Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım müthişti

Geçen hafta sonunu sevgilisiyle Bodrum’da geçiren ünlü oyuncu, “Güzel bir hafta sonu geçirdik. Seda Hanım’ı ilk kez sahnede izledim, müthiş ve çok eğlenceliydi” dedi. Eyüboğlu, “Oğulcan Bey ile evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna ise “Şu anda öyle bir şey yok” diye yanıt verdi.





