Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin çiftinden ilk fotoğraf!

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.



Bu poza kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, Oğulcan Engin de paylaşıma kalp emojisi bıraktı.





