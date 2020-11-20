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Haber Giriş: 20.11.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek
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Eski model ve Erberk Ajans’ın sahibi Neşe Erberk, oyuncu Ezgi Eyüboğlu’yla 2012 yılında 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı.

2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı. Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan “Payitaht Abdülhamid” adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans’ın avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. 3 yıl önce açılan davada Erberk’in avukatları “Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi. Mahkeme, Ezgi Eyüboğlu’nun 127 bin lira cezai şart ücretini
3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk’e ödemesine karar verdi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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