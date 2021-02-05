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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin hasret giderdi
“Survivor”ın kamera arkası ekibinde yer alan Oğulcan Engin, çekimler için gittiği Dominik’ten döndü.
Oğulcan Engin döner dönmez soluğu haftalarca ayrı kaldığı sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun yanında aldı. Çift önceki gün Nişantaşı trafiğinde görüntülendi. Ezgi Eyüboğlu, fotoğraf çeken muhabirlere “Oğulcan uzun zamandır Dominik’teydi, şimdi birlikte zaman geçiriyoruz. Birkaç eksiğimiz var, onları almaya çıktık” dedi.
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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi!O Ses Türkiye’nin yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu dün akşam ‘Bayi Toplantısı’ filminin galasında görüntülendi. Çiftin panik anları dikkat çekti.Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.Bu iddialar sürerken Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı ise belgelendi. Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam birlikte bir filmin galasına katıldı. O anlar 2.sayfa kameralarına yansıdı.
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