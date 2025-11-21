Ey çok para... Sen nelere kadirsin! Dünyanın sayılı zenginlerinden... Yeni gelin karısı için kırmızı halıya milyonlar saydı!

Haberin Devamı

Dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri de buna dahil elbette!

Bunu neden anlattığımıza gelirsek...

Sahip olduğu 234 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin dördüncü insanı olarak bilinen 61 yaşındaki Jeff Bezos, beş ay önce evlendiği 55 yaşındaki karısı Lauren Sanchez ile birlikte 2026'da yapılacak olan MET Gala gecesinin ana sponsoru oldu.

Metropolitan Sanat Müzesi tarafından yapılan açıklamayla da bu gelişme resmen duyuruldu. Duyuruya göre gecenin ana sponsorları Jeff Bezos ile karısı Lauren Sanchez.

MASRAFLARIN ÇOĞUNU ONLARIN CEBİNDEN ÇIKACAK

Gösteri dünyasının ünlülerinin davetiye almak ve kırmızı halısında birbirinden iddialı kıyafetleriyle boy göstermek için yarış ettiği MET Gala'nın masraflarının büyük bölümünü Bezos ile Sanchez karşılayacak bu durumda.

Tabii 4 Mayıs 2026 günü gerçekleşecek olan geceye kimlerin katılacağını da yani o ünlü davetiyelerin kimlere gideceğini de belirleyebilecek.

Söylentilere göre MET Gala'nın gelecek yılki muhtemel konukları hakkında bazı ipuçları da var.

Yapılan yorumlara bakılırsa Bezos ile Sanchez'in geçen yıl haziran ayında Venedik'te yapılan düğününün konukları arasında yer alan Sydney Sweeney, Kardashian Jenner ailesi, Oprah Winfrey, Karlie Kloss, Ivanka Trump büyük ihtimalle MET Gala'ya da davet edilecek.

MET Gala gecesinin 2026 yılındaki ana teması ise belli: 'Kostüm sanatı...' Bu yıl gala gecesinde giyinik bedene odaklanılacak ve insan bedeni bir sanat eseri olarak düşünülüp modayla bir araya gelecek.

50 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, bu yılın haziran ayında Venedik'te son derece gösterişli bir törenle evlendi. Çiftin üç gün üç gece süren düğün törenine sadece gösteri dünyasının ünlüleri değil kraliyet ailesi temsilcileri bile katıldı.

Bezos'un kasasından bu düğün için 50 milyon dolar çıktığı konuşuluyor.

"Yılın değil yüzyılın düğünü" olarak lanse edilen tören bazı çevrelerden de yoğun eleştiri aldı. Bezos ile Sanchez, gösteriş yapmakla eleştirildi.

EN GÖSTERİŞLİ YARDIM GECESİ

Ünlülerin davetli listesine girmek için canhıraş çaba gösterdiği MET Gala'nın ne olduğuna gelirsek...

Aslına bakılırsa bu özel gece New Yon Metropolitan Sanat Müzesi'nin, Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen bir yardım gecesi.

Gösteri dünyasının en özel etkinliklerinden biri olan bu galaya öyle her ünlü de katılamıyor. Her ne kadar o geceye katılmak bir tür saygınlık göstergesi sayılsa da katılmak için davetiye gerekiyor.

MET Gala'ya kimlerin katılacağı önceden duyurulmuyor. Konuklar ancak kırmızı halıya adım attıklarında ortaya çıkıyor bu durum.

DAVETİYE PARAYLA AMA HER PARASI OLAN DAVETİYE ALAMIYOR

Şimdi bağış gecesiyle davetiyenin nasıl bir arada olduğunu merak ediyorsanız... Önce Anna Wintour'un sizi "onaylaması" gerekiyor... Ondan sonra da davetiye alsanız bile eğer yüksek miktarda bir para ödemezseniz yani Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü'ne bağış yapmazsanız yine galaya katılamıyorsunuz.

Yeri gelmişken bu yılki gala gecesine katılan konukların 75 bin dolar ödediğini de not düşelim.

Vogue dergisinin efsane editörü Anna Wintour'un liderliğinde düzenlenen gala gecesinde yer yıl bir ana tema belirleniyor. Katılımcılar da bu tema çerçevesinde ünlü modacılar tarafından hazırlanan kıyafetleriyle geceye katılıyorlar.

