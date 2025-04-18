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Evliyken 'Teni bile kusursuz' demişti... Boşandıktan sonra değerini daha iyi anladı... 'Bu sözlerim kayıtlara geçsin'

Güncelleme Tarihi:

#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Jennifer Garner
Evliyken Teni bile kusursuz demişti... Boşandıktan sonra değerini daha iyi anladı... Bu sözlerim kayıtlara geçsin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 11:19

Onların aşk öyküsü 2002 yılında bir film setinde başlamıştı... Senaryo gereği yakınlaşmaları gerçek hayata da taşındı... Hatta nişanlandılar. Ama yuvalarını kuramadan ayrıldılar.

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Yıllar geçti...

Araya başka evlilikler, aşklar ve çocuklar girdi. Yine de kader onları yeniden bir araya getirdi, aşkları alevlendi.

Bu kez muratlarına erip evlendiler. Herkes artık uzun süre birlikte kalacaklarını düşünürken çok da sakin olmayan bir şekilde boşandılar.

Ama görünüşe göre arada sırada 'iğneli' sözler söyleseler de birbirleri ve ilişkileri hakkında, yine de öyle yeri yerinden oynatacak kötü bir açıklama çıkmadı ağızlarından.

İşte şimdi bu eski çiftin birinden eski eşi hakkında tek kelimelik güzel bir tanımlama geldi: "Muhteşem..."

Evliyken Teni bile kusursuz demişti... Boşandıktan sonra değerini daha iyi anladı... Bu sözlerim kayıtlara geçsin

'BU SÖZLERİM KAYITLARA GEÇSİN'
Öyküsünü kısacası anlattığımız bu eski çift Jennifer Lopez ile Ben Affleck.

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İkinci kez bir araya gelmelerinin ardından 2022 yılında evlendiler. Ama yuvalarını uzun süre ayakta tutmaları mümkün olmadı. Yollarını geçen yıl ayırıp bu yıl da resmen boşandılar.

Bir zamanlar Bennifer olarak anılan eski çift artık tamamen tarihe karıştı. Elbette boşanmanın ardından bazı açıklamalar yaptılar.

Ama geçtiğimiz gün Ben Affleck'ten eski karısı Jennifer Lopez ve bir zamanlar birlikte kurdukları karma aile hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

Affleck, yeni filmi The Accountant'ın Los Angeles galasına katıldı. Orada da eski karısı Jennifer Lopez hakkında çok güzel sözler söyledi.

Gala gecesinde Entertainment Tonight'a konuşan Affleck, "Kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum.... Jennifer Lopez muhteşem bir insan... Çocuklarıma karşı harika. Onlarla devam eden harika bir ilişkisi var" dedi.

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ÖVGÜ DOLU SÖZLER ARKA ARKAYA GELDİ
Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner'dan biri üniversiteye başlayan iki kızı ve bir oğlu bulunuyor.

Lopez ise eski kocası Marc Anthony'den biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi.

Evlilikleri sırasına Lopez ile Affleck, beş çocuklu kocaman bir karma aile oldular. Onların ayrılmasından sonra çocukların dostluğu bitmedi.

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Affleck'in bu son açıklamasına bakılırsa Lopez ile kendi çocukları arasındaki ilişki de tamamen bitmiş değil.

Bu arada Ben Affleck, boşandığı karısı Jennifer Lopez'in ikizleri hakkında da güzel sözler sarf etti: "Onun çocuklarını seviyorum." Bunun ardından yine eski karısı Lopez hakkında "O çok önemli, dürüst, hayranlık beslediğim ve minnettar olduğum bir insan" diye konuştu. 

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MAGAZİN BASININI ELEŞTİRDİ
Hala beş çocuğun bir araya geldiğini hatırlatan Affleck, "Onların birlikte dışarı çıkıp vakit geçirmesini seviyorum" dedi.

Affleck, kendisi ve eski karısı Lopez hakkında olumsuz iddialar ortaya atan magazin basınına da sert şekilde eleştirdi.

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Aslında magazin basınını çok takip etmediğini ama bazen kendileri hakkında yazılanlardan haberdar olduğunu söyleyen Affleck "Sanırım insanlar üzerinde konuşacak kötü bir şeyler bulmak istiyorlar" diyerek bu konudaki görüşlerini açıkladı.

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EVLİLİĞİN 'CİCİM AYLARINDA' DA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Ben Affleck, evli oldukları sırada katıldığı bir sohbet programında da Jennifer Lopez hakkında uzun süre konuşulan sözler sarf etmişti. Onun kendisine bakmasına ve özen göstermesine saygı duyduğunu söylemişti Affleck o programda.

Bundan iki yıl önce yani evliliklerin ve aşklarının "cicim döneminde" Drew Barrymore, bir süredir bir online platformda sürdürdüğü sohbet programına bu kez Ben Affleck'i konuk etti.

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Kanepesinde ağırladığı konuklarına, hayatlarıyla ilgili en özel ayrıntıları itiraf ettirmesiyle bilinen Barrymore, Affleck'e karısı Jennifer Lopez hakkındaki fikirlerini de sordu ve çarpıcı yanıtlar aldı.

Drew Barrymore, Ben Affleck'e, o dönemde 53 yaşındaki iki çocuk annesi karısı JLo'nun aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu sordu.

Affleck de Barrymore'u çok şaşırtan o yanıtı verdi: "Sizi üzecek bir şey söyleyeyim. Jennifer, canı ne isterse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi" dedi.

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'TENİ BİLE GENÇ KIZ GİBİ' DEMİŞTİ
Buna çok şaşıran Barrymore da, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup olmadığını sordu. Affleck'in buna yanıtı da şöyle oldu: " Evet egzersiz yapıyor, ben de yapıyorum. Ama ben büyülü bir şekilde 20 yaşında gibi görünmüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?"

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Affleck, sözün burasında karısının genç kız gibi göründüğünü hatta teninin de öyle olduğunu ifade etti.

Ben Affleck, karısı Jennifer Lopez'in mükemmel bir çalışma ahlağına ve disipline sahip olduğunu da eklemeden geçmedi. Bunun ardından da işte o çarpıcı sözleri sarf etti: "O dünyadaki en muhteşem kadın. Ve inanılmaz görünüyor."

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17 yaşında Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek ikiz çocukları bulunuyor.

Evliyken Teni bile kusursuz demişti... Boşandıktan sonra değerini daha iyi anladı... Bu sözlerim kayıtlara geçsin

Ben Affleck ise eski karısı Jennifer Garner ile evliliğinden 19 yaşında Violet, 16 yaşında Seraphina ve 13 yaşında Samuel adında üç çocuk babası.

 

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Jennifer Garner

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