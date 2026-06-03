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Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi!

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#Carre Otis#Mickey Rourke#Hollywood
Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 15:14

Bir dönemin en ünlü oyuncularından biri ve aynı filmde rol alırlarken tanışıp aşık olduğu ünlü model eşi, 90’lı yılların en çok konuşulan ve tartışılan evliliklerinden birini yaşayıp yollarını deyim yerindeyse olaylı şekilde ayırmıştı.

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Son zamanlarda giderek değişen fiziksel görüntüsüyle tanınmaz hale gelmesi ve evsiz kalmak üzere olduğu söylentileriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Mickey Rourke, istismar ve şiddet iddiaları arasında boşandığı eski karılı ünlü model Carre Otis’ten özür diledi.

Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

Hem de evlilikleri bittikten tam 28 yıl sonra!

Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

Ünlü oyuncu bir anda Instagram'da eski eşi hakkında uzun ve karmaşık bir not paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi…

Mickey Rourke, eski eşi Carre Otis’ten özür dilerken "Yanlış kız, onun suçu değil, tamamen benim hatam. Yıllarca ahmaklık ettim, hiç onun suçu değil, sadece körce korkunç bir hata yaptım, büyük pişmanlık duyuyorum, onun suçu değil, tamamen benim suçum."  yazdı.

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Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

73 yaşındaki oyuncu ve 57 yaşındaki ünlü model 1992'den 1998'e kadar evli kalmıştı.

1989'da gösterime giren, Vahşi Orkide filminde oynarken tanışıp aşık olan ikilinin evlilikleri hep inişli çıkışlı oldu ve Mickey Rourke 1994'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

Bu yetmezmiş gibi Carre Otis Mickey Rourke'un güvenlik için yanından ayırmadığı silahın çantasında yanlışlıkla ateş alması sonucu göğsünden vuruldu.

Otis, 2011 yılında yayımlanan Beauty, Disrupted: A Memoir adlı kitabında bu kâbus dolu evliliği kaleme almıştı.

Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

Otis, Rourke'un kendisine haber vermeden çantasına bir tabanca koyması sonucu göğsünden vurulduğunu söylemiş, kurşunun kalbine isbet etmesinden kıl payı kurtulduğunu yazmıştı.

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“Kurşun kalbime isabet etmeden omzumdan çıktı. Bir kemiğe isabet etmemesi inanılmaz bir şanstı” diyen ünlü model 1992’de de Mickey Rourke'dan şiddet gördüğünü kaleme almış, yaşadıkları yüzünden eroine yöneldiğini itiraf etmişti.

Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

Carre Otis, gençken modellik dünyasına girdiğinde anoreksiya hastası olmuştu ve bu durum ileride daha büyük sağlık sorunları yaşamasına yol açtı.

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Otis ayrıca 17 yaşında Paris'te menajeri tarafından tecavüze uğramış, bunu da 2011’de kaleme aldığı bir başka kitapta yazmıştı. Ünlü model daha sonra bu adamın Elite Paris'in başkanı Gerald Marie olduğunu söyledi. Gerald Marie o sırada süper model Linda Evangelista ile nişanlıydı.

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Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

Ünlü model tüm bu yaşananların ardından modellerin çalışma koşullarını ve haklarını iyileştirmeye adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Model İttifakı'nın danışma kurulu üyesi olduğunu söyledi. Carre Otis ayrıca Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği'nin Büyükelçiler Konseyi'nde de yer alıyor.

Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

Genç yaşta elde ettiği şöhretin ardından zor yıllar geçiren ünlü model 2005’ten beri Matthew Sutton’la evli ve çiftin Kaya ve Jade adında iki kızları var.

Evliyken onu dövmekle kalmamış silahla vurulmasına sebep olmuştu… Geç gelen pişmanlık: Eski karısından 28 yıl sonra özür diledi

 

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#Carre Otis#Mickey Rourke#Hollywood

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