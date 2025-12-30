Evliyken bile herkes kendi hayatını yaşadı... İkimiz de başka sevgililer bulduk... Artık ona olan duygum aşk değil ailevi

Haberin Devamı

Hatta son haberlere göre yanında 7 gün 24 saat kendisiyle ilgilenen bir hemşire var.

Diğer yandan Eric Dane'in 15 yıllık karısı Rebecca Gayheart da onu asla yalnız bırakmıyor. Tabii ki iki kızı da...

Aslına bakılırsa Eric Dane ile Rebecca Gayheart, ALS teşhisinden önce boşanmaya karar verdi.... Hatta şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava bile açtılar.

Ama sonra aniden dava geri çekildi. Herkes onların barıştığını düşünürken bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Eric Dane, ALS teşhisi almıştı ve Rebecca Gayheart da onu yalnız bırakmak istememişti.

Artık ayrı hayatları olsa da Dane ile Gayheart, bu hastalık sırasında da kendilerine göre bir düzen geliştirdiler.

Haberin Devamı

KARMAŞIK İLİŞKİYİ AYRINTISIYLA ANLATTI

Daha önce de "Bizim ilişkimiz karmaşık" diyen Rebecca Gayheart, bu konuya biraz daha açıklık getirdi. Bunu yaptı, çünkü daha geçen ay yeni sevgilisiyle kamuya açık bir yerde öpüşürken görüntülenmişti.

The Cut adlı dergi için kaleme aldığı makalede Rebecca Gayheart, "karmaşık" dediği bu ilişkiyi tam olarak gözler önüne serdi.

Gayheart, artık Eric Dane'e karşı hissettiklerinin "romantik aşk" olmadığını söyledi. Bunun yerine ona karşı "ailevi" bir sevgi duyduğunu anlattı.

15 yıl evli kaldığı ve birlikte iki kız çocuk dünyaya getirdiği Eric Dane ve onun sağlığı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da saklamadı Rebecca Gayheart.

"Biz uzun süre sevgi dolu bir evlilik yaşadık. İki tane güzel kızımız oldu. Ama sonra her şey çılgınca bir değişim geçirdi. Ve bu hiç iyi değildi" diye devam etti.

Gayheart aslında ayrıldıklarını ve tam boşanmak üzereyken bunu yapmadıklarını bir kez daha hatırlattı. O sıradaki hayatlarını da şöyle satırlara döktü: "Evliliğimizin sekiz yılında aynı evde yaşamadık. O başkalarıyla flört etti ben başkalarıyla. Bu insanları şaşırtan çok karmaşık bir ilişki."





Haberin Devamı

HERKES BARIŞTIKLARINI SANDI

Aslına bakılırsa Rebecca Gayheart, daha kısa bir süre önce verdiği röportajda Eric Dane ile ilişkilerinin karmaşık olduğunu söylemişti.

Belli ki sözünü ettiği buydu... Gayheart bir yandan artık tekerlekli sandalyeyle hareket eden kocası Eric Dane ile ilgilenirken diğer yandan da kendi hayatını sürdürüyordu.

Rol aldığı Grey's Anatomy adlı diziyle tanınan Eric Dane ile Rebecca Gayheart, 2004 yılında evlendi. Bu süreçte iki tane kız çocukları dünyaya geldi.

2018 yılında da yollarını ayırıp boşanma kararı aldı çift. Fakat bu süreç uzadıkça uzadı, sonunda geçen yıl da boşanma davasını geri çektiler.

Önceleri herkes bu adımı barıştıkları şeklinde yorumlasa da gerçeğin pek öyle olmadığı sonradan ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Eric Dane, ALS hastalığına yakalanmıştı. Rebecca Gayheart da bu zorlu süreçte onun yanında olmak isteyince boşanma davası da geri çekilmişti.

Özetle, Rebecca Gayheart, artık tekerlekli sandalyeye mahkum olan Eric Dane'e büyük bir vefa örneği gösterdi.





AİLE SICAKLIĞINDAN MAHRUM KALMIYOR

Birlikte geçirdikleri yılların ama en çok da kızları 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia'nın hatırına Eric Dane'i en zor gününde yapayalnız bırakmadı. Onu aile sıcaklığından mahrum bırakmadı.

54 yaşındaki Rebecca Gayheart, konuk olduğu Broad Ideas adlı podcast yayınında neden bir aile olarak kalmak için çaba harcadıklarını anlattı.

Haberin Devamı

Rebecca Gayheart, tam boşanacakken hastalığına destek olduğu kocasıyla yaşamını "aşırı karmaşık" olanak nitelendirdi.

Söylediğine göre biri 15 diğeri 13 yaşındaki iki kızına iyi örnek olmak için zor gününde Eric Dane'i yalnız bırakmadı Gayheart.





KIZLARI 'KEŞKE DAHA FAZLASINI YAPSAYDIK' DEMESİNLER DİYE

Sonra da şu dokunaklı sözleri sarf etti: "Kızlarıma ne olursa olsun Eric'in onların babası ve bizim de ailemiz olduğunu söylüyorum. Onun yanına gidiyoruz ve bunu saygın ve zarif bir şekilde yapmaya, elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz."

Aslında durumun kendisi için çok karmaşık olduğunu çünkü sekiz yıldır Eric Dane ile ayrı olduklarını da saklamadı Gayheart.

Haberin Devamı

İki kızlarının da "yüzde yüz" kendisiyle birlikte vakit geçirdiklerini anlattı Rebecca.

İyimser kalmaya çalıştığını anlatan Rebecca Gayheart "Bunu doğru mu yoksa yanlış mı yaptığımı bilmiyorum. Zaman gösterecek" diye sürdürdü sözlerini...

Rebecca Gayheart, kızlarının içinde bulunduğu zor durumdan da söz etti. "Onlar çok şey yaşayan iyi kızlar. Kızlarıma babalarıyla vakit geçirme fırsatı sağlamak istiyorum. Çünkü geriye dönüp baktıklarında 'Keşke daha fazlasını yapsaydım' demelerini istemiyorum" dedi.

Eric Dane , bu yılın nisan ayında ALS hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Son olarak Euphoria adlı dizide rol alan Eric Dane, geçtiğimiz ay Los Angeles Havaalanı'nda tekerlekli sandalyeyle görüntülenmişti.





Gayheart, bir süredir Peter Morton ile ilişki yaşıyor.