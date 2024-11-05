'Taşıdığım günahların bedeli canımı yakıyor' demişti... Artık aklı başına geldi... Gözü nişanlısından başkasını görmüyor

Haberin Devamı

Bu sözler, gösteri dünyasının güzeller güzeli yıldızlarından birine ait. Ama belli ki bu güzelliği ona bir yandan nice kapılar açarken diğer yandan da "başına bela" olmuş.

Görüntüsüyle çok fazla ilgi çektiği için hiç yalnız başına kalma şansı bulamamış. Hep hayatını birileriyle paylaşmış.

Çok genç yaşında ardı ardına üç çocuk annesi olan bu ünlünün eski kocası da geçtiğimiz günlerde biten evlilikleriyle ilgili olarak yaptığı bazı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu güzel ünlü bir süredir tam da söylediği gibi evliyken aşık olduğu yeni nişanlısından ayrıldığı iddialarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

Oysa geçtiğimiz günlerde onunla birlikte katıldığı bir partide bu söylentilerin doğru olmadığını gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

EL ELE AYRILIK SÖYLENTİLERİNİ YALANLADILAR

Böyle uzun uzun anlattığımız kişi Megan Fox.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Transformers serisiyle ve Angelina Jolie'ye olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fox, bir süredir Machine Gun Kelly ile birlikte. Hatta çift, çoktan nişanlandı bile.

Brian Austin Green ile üç çocuklu evliliğini bitiren Fox ile gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly'nin nişanı attığı ve yollarını ayırdığı iddiaları gündemdeydi.

Fakat çift, geçen hafta sonu Cadılar Bayramı nedeniyle düzenlenen bir partiye el ele katılarak bu iddiaları yalanladı.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly, o partiye Yıldız Savaşları filminde Natalie Portman ile Hayden Christensen'in canlandırdığı Padme ve Anakin Skywalker kılığında partiye katıldı.

El ele görüntülenen çift, böylece nişanı bozmadıklarını da gözler önüne sermiş oldu.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly, bir süredir ayrılık söylentileriyle gündemdeydi.

Haberin Devamı

Megan Fox'un eski eşi Brian Austin Green, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda evliliklerinin bittiğini nasıl anladığını açıklamıştı.

Tori Spelling'in hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı programa konuk olan Green, Megan Fox ile evliliklerinin artık kurtarılamayacak noktaya geldiğini nasıl fark ettiğini anlattı.

Brian Austin Green'in söylediğine göre Fox, evliliklerinin bir noktasında her şeyin tepetaklak olduğunu, bu ilişkinin artık kurtarılamaz bir yerde olduğunu anladı.

Durum öyle bir haldeydi ki Megan Fox, kocası Brian Austin Green bir şey çiğnerken bile bundan rahatsız oluyor, ses duyduğunu ileri sürüyordu.

KÜÇÜK ŞEYLER İLİŞKİNİN SONA GELDİĞİNİ HABER VERDİ

Green'in deyimiyle onun yanına bir şeyler yemesi bile Fox'u sinir ediyordu.

Haberin Devamı

Brian Austin Green, büyük bir aşkla severek evlendiği eski karısıyla ilişkilerinin nasıl yıprandığını ve bunun insanda nasıl duygular yarattığını şöyle anlattı: "Bir noktaya geliyorsunuz, o zaman da eşinizin ayaklarını sürüyerek yürümesi ya da ekmekleri tost makinesine koyma şekli sizi deli ediyor. Bunlar küçük şeyler."

Sonuç olarak günlük hayatın içindeki bu küçük şeyler artık evliliğin sonunun geldiğini Brian Austin Green'e de Megan Fox'a da "haber verdi."

AYRILDILAR... HAMİLE OLDUĞUNU ANLAYINCA YİNE BARIŞTILAR

Megan Fox ile Brian Auskin Green 2004 yılında flört etmeye başladılar. 2010 yılında da evlendiler. Bu arada iki çocukları oldu. Beş yıl sonra bir ayrılık kararı geldi.

Haberin Devamı

Ama Fox'un üçüncü bebeğine hamile olduğunu anlayınca barıştılar. Yine de evlilikleri uzun ömürlü olmadı. 2020 yılında aralarındaki aşk ve evlilik bitti. Bir yıl sonra da resmen boşandılar.

Eski çiftin 10 yaşında Noah, 9 yaşında Bodhi ve 6 yaşında Journey adında üç tane çocuğu bulunuyor.

'EVLİYKEN BİLE HER GÜN BİRİNE AŞIK OLUYORDUM... ÇÜNKÜ ÇOCUKTUM'

GeÇen mart ayırda da Megan Fox, eski eşiyle ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Call Her Daddy adlı podcast yayınına katılan Fox, Brian Austin Green'e karşı çok da iyi bir sevgili ve eş olmadığını anlattı o programda.

"İşe gidiyordum ve orada birine aşık oluyordum. Her başkalarına aşık oluyordum. Çünkü çocuktum. Hiçbir zaman tamamen özgür ve bekar olma deneyimini yaşamadım hayatta" diye anlatmıştı.

Haberin Devamı

Fox, o programda "Ben gençtim ve aslında bu kadar ciddi bir ilişki içinde olmamalıydım" diye bir itirafta da bulunmuştu.

Her ne kadar ayrılmış olsalar da Green ile Fox çocuklarının hatırına görüşüyorlar. Megan sık sık eski eşinin evine gidiyor çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyor eski çift.

Gözden Kaçmasın O günahların ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor': Ünlü yıldız doğmamış kızına böyle veda etmiş Haberi görüntüle

Megan Fox ve Brian Austin Green, Hawai'de deniz kenarında düzenlenen bir törenle evlendi. Onların bu mutlu gününe Green'in eski ilişkisinden dünyaya gelen en büyük oğlu Kassius Lijah Marcil-Green de eşlik etti.





Megan Fox'un eski kocası Brian Austin Green de bir süredir Sharna Burgess ile nişanlı.





DOĞMAMIŞ KIZINA VEDASI ÇOK ACI OLMUŞTU

Machine Gun Kelly ile ilişkisinden bir bebek bekleyen ama onu düşüren Megan Fox geçen yıl bir şiir kitabı çıkarmış ve düşük sonucu kaybettiği kızına da seslenmişti. O kitapta Fox, çok konuşulan itiraflarda bulunmuştu.

Megan Fox programda, düşük yapmasının hem nişanlısı Machine Gun Kelly hem de kendisi için çok zor olduğunu anlattı. Fox "Bu durum bizi hem birlikte hem de ayrı ayrı çılgınca bir yolculuğa çıkardı" diye konuştu.

O acı olayın ardından sürekli olarak "Neler oluyor?", "Bu ne anlama geliyor?" diye sorup durduklarını belirtti.

DOĞMAMIŞ BEBEĞİNE BİR ŞİİRLE SESLENDİ

Megan Fox, şiir kitabında bu acı olaydan esinlenerek kızına yazdığı şiire de yer verdi. Fox şiirinde yatağın yanında bir ultrason makinesi olduğunu yazdı şiirinde. Sonra da kaybettiği kız bebeğinin 10 hafta ve bir günlük olduğunu ekledi.

Megan Fox, doğmadan veda etmek zorunda kaldığı kızına "Elini tutmak istiyorum... Gülüşünü duymak istiyorum. Ama şimdi elveda demem gerekiyor.. Gözlerimi kapatıyorum ve onlar seni içimden söküp alırken, seni göğsüme sımsıkı bastırarak tuttuğumu hayal ediyorum..:" dizeleriyle seslendi.

Megan Fox bu ilk kitabının tanıtımında "Bütün hayatımı bazı adamların sırlarını saklayarak geçirdim. Onların günahlarının ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor. Özgürlüğüm bu sayfalarda yaşıyor ve umarım burada yazdıklarım başkalarına mutluluklarını geri alma konusunda ilham verebilir" diye yazdı.