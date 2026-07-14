Evliyken aldattığı eski kocası arkasından ağır konuştu: Ona olan hislerim sadece fizikseldi

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Brian Austin Green ve Megan Fox, 2020’de yollarını ayırmış, 2021’de de boşanma davaları sonuçlanmıştı. Üç çocuklu eski aşıklar ayrıldıktan sonra dost kalmaya devam etseler de o süreçte yapılan açıklamalarla magazin sayfalarını uzun süre süslemişlerdi.

Bu ayrılığın ardından Megan Fox yoluna, Brian Austin Green’i aldattığı öne sürülen ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly ile devam etmiş, çiftin bir ayrı bir barışık ilişkileri kızlarının doğumundan sonra sona ermişti.

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Brian Austin Green de bu süreçte eski eşinin yanında durmuş, çocuğu olmasına rağmen ilişkisini düzgün şekilde sürdüremeyen Machine Gun Kelly’ye seslenerek Megan Fox ve kızına sahip çıkması için çağrı yapmıştı.

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Ünlü aktör Megan Fox’la yollarını ayırdıktan sonra hayatına giren Sharna Burgess’la nişanlandı ve onun da 2022’de bir oğlu daha oldu.

Brian Austin Green, geçtiğimiz gün katıldığı bir podcast yayınında eski eşi Megan Fox’la ilgili hiç beklenmedik bir çıkış yaptı ve aralarındaki dostluğa rağmen ilişkileri hakkında çarpıcı sözler söyledi…

Brian Austin Green, 15 yıllık ilişkileri hakkında konuşurken, Megan Fox ile evliliğinin "fiziksel çekim" tarafından yönlendirildiğini açıkça itiraf etti.

"Eski eşimle neredeyse 15 yıl birlikteydik" diye söze başlayan ünlü oyuncu evliliğini anlatırken "Neredeyse 10 yıl evli kaldık ve ben bu süre boyunca ona hissettiğim fiziksel çekime göre hareket ettim" dedi.

Aralarında derin bir sevgi bağı yerine sadece fiziksel çekim olduğunu itiraf eden Brian Austin Green, Megan Fox’un ayrılmak istediğini söylemesiyle birlikte hayatının altüst olduğunu da “Beklemediğim bir şekilde boşandım. Üç çocuğum vardı. Tek başına ebeveynlik yapıyordum.” sözleriyle anlattı.

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Boşanmanın ardından terapi aldığını ve bu ilişkinin üzerinde bıraktığı hasarı atlatmaya çalıştığını anlatan ünlü oyuncu artık ilişkilerini daha şeffaf bir şekilde kurduğunu ve önce arkadaşlık ve sevgi bağlarını güçlendirdiğini söyledi: “Sharna ve ben en iyi ve en kötü özelliklerimizi birlikte konuştuk. Her şeyi açıkça ortaya koyduk. Bir ilişkiye yaklaşımınız, bunun sadece fiziksel bir bağlantı olup olmadığını anlamanın en iyi yoludur.”

51 yaşındaki Green ve 40 yaşındaki Megan Fox’un 10 yıllık evliliklerinden Noah (13), Bodhi (12) ve Journey (9) adında üç çocukları oldu. Megan Fox daha sonra Machine Gun Kelly’yle olan ilişkisinden de bir kız çocuk sahibi olmuştu.

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Megan Fox ve Machine Gun Kelly’nin çalkantılı ilişkisinin de bir ihanetle sona erdiği, Fox’un ünlü şarkıcı tarafından hamileyken aldatıldığı konuşulmuştu…

Birçokları bunun aslında kaderin bir oyunu olduğu yorumunu yapmıştı…

Megan Fox evliliği hakkında konuşurken aslında eski kocasını aldattığını, onunla birlikteyken sürekli başka erkeklere aşık olup durduğunu itiraf etmişti.

Brian Austin Green’la ilişkiye başladığında henüz 18 yaşında olduğunu ve o yaşta bu kadar büyük bir bağlılık sözü vermesinin hata olduğunu söyleyen Megan Fox “Çok gençtim. O dönem bekar hayatını hiç deneyimleyemedim. Bu yüzden evliyken bile işe gidiyor ve sürekli başka insanlara aşık oluyordum" diyerek duygusal boşluklarını dışarıda aradığını itiraf etmişti.

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Megan Fox ve Brian Austin Green’in evliliklerini bitiren olay ise Megan Fox'un, şarkıcı Machine Gun Kelly ile Midnight in the Switchgrass film setinde yakınlaşması olmuştu.

Ünlü şarkıcıyla bir ilişki yaşamaya başlayan Megan Fox’un filmin çekimleri bitince kocasına gidip "Tek başımayken kendimi daha çok seviyorum, ayrılmak istiyorum" demesi bu evliliği bitiren son hamle oldu.