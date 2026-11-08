×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

Güncelleme Tarihi:

#Josh Brolin#Kathryn Brolin#Evlilik Yıl Dönümü
Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 16:09

Hollywood’un ünlü yıldızlarının birçoğu hem aşklarını canlandırmak hem de hayranlarına biraz “ilişkimiz çok yolunda” mesajı vermek isteyerek yıllar önce ettikleri evlilik yeminlerini tazelemeyi, bir anlamda resmi olmasa da yeniden nikahlanmayı tercih ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bu modaya uyan son ünlülerden biri de Hollywood’un köklü ailelerinden gelen yıldız oyuncu Josh Brolin ve eşi Kathryn oldu…

Ünlü çift bir yandan evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlarken bir yandan da aile arasındaki bir kutlama ile nikâh tazeledi.

Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

Ünlü çift dün sosyal medyada birlikte paylaştıkları gönderide Las Vegas’taki bir şapelde yeniden nikah masasına oturdu.

Son zamanlarda ilerleyen yaşına rağmen giderek gençleşen fiziğiyle gündemde olan Josh Brolin kaslı vücudunu tamamen gözler önüne seren, düğmeleri sonuna kadar açık siyah uzun kollu bir gömlek; altına ise kot pantolon ve beyzbol şapkası giymişti.

Haberin Devamı

Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

Ünlü oyuncunun 39 yaşındaki eşi Kathryn ise bu özel gün için beyaz bir mini elbise ve onun üzerine giydiği uzun, şeffaf bir katmandan oluşan kıyafetiyle, yüzleri kalp emojileriyle gizlenmiş iki kızları Westlyn (8) ve Chapel (5) ile birlikte mekanın dışında poz verdi.

Eylül ayında onuncu evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftin bu jesti, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

Bir takipçisi "Hayallerinizdeki hayatı yaşıyorsunuz!" diye yazarken, bir başkası "Tebrikler efsaneler! Sizi seviyoruz!" yorumunda bulundu. Bir diğer hayranı "Bayıldım! Çok havalısınız" derken, bir başkası ise "Harika görünüyorsunuz! Josh, daha fazla açık gömlekli fotoğraf istiyoruz!" şeklinde yorum yaptı.

Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

Uzun süredir birlikte olan çift, 10. evlilik yıl dönümlerinden bir gün sonra, 25 Eylül’de Instagram hesaplarından ayrı ayrı paylaşımlar yaparak birbirlerine olan sevgilerini dile getirmişlerdi. 39 yaşındaki Kathryn, düğün günlerinden kalma fotoğraflardan oluşan bir koleksiyonu paylaşırken, “Birlikte geçen 10 yıl. Dört çocuk, bir hırçın köpek, üç büyük taşınma, dünyanın dört bir yanına yapılan seyahatler ve bir ömre sığabileceğini hayal bile edemeyeceğim kadar çok sevgi...” notunu düştü.

Haberin Devamı

Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

Kathryn bu ifadelerle, Josh’un Alice Brolin ile olan önceki evliliğinden dünyaya gelen yetişkin çocukları Trevor (38) ve Eden’a (32) ve çiftin birlikte sahip olduğu iki küçük kızlarına atıfta bulunuyordu.

Kathryn sözlerine şöyle devam etti: “Seni çok seviyorum. Her geçen gün daha da güzelleşiyor.”

Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

Josh Brolin ise eşinin bu paylaşımına “Çocukluğumda tek istediğim bir oyun arkadaşı bulmaktı; hayat denilen bu kum havuzunu paylaşabileceğim, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayabileceğimiz biri… On yıl geçti ve hâlâ aynı şekilde devam ediyoruz; tıpkı kumsalda kuşların peşinden koşan, genç ve şapşal iki köpek yavrusu gibi. Oyun arkadaşım... ölüm bizi ayırana dek...” sözleriyle cevap vermişti.

Haberin Devamı

Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

58 yaşındaki ünlü oyuncu ekim ayında Telegraph gazetesine verdiği bir röportajda, evliliği için “10 yılın ardından her şey daha da iyiye gidiyor; ailem benim için her şey demek” ifadelerini kullanmıştı.

Gözden KaçmasınGözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorumGözlerini bir gün kaldırımda açtı… 13 yıldır her sabah 6’da toplantıda: Şükür ki artık hapse girmiyorum!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Josh Brolin#Kathryn Brolin#Evlilik Yıl Dönümü

BAKMADAN GEÇME!