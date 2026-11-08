Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünde nikah tazelediler… Bu kez yanlarında iki kızları da vardı

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Bu modaya uyan son ünlülerden biri de Hollywood’un köklü ailelerinden gelen yıldız oyuncu Josh Brolin ve eşi Kathryn oldu…

Ünlü çift bir yandan evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlarken bir yandan da aile arasındaki bir kutlama ile nikâh tazeledi.

Ünlü çift dün sosyal medyada birlikte paylaştıkları gönderide Las Vegas’taki bir şapelde yeniden nikah masasına oturdu.

Son zamanlarda ilerleyen yaşına rağmen giderek gençleşen fiziğiyle gündemde olan Josh Brolin kaslı vücudunu tamamen gözler önüne seren, düğmeleri sonuna kadar açık siyah uzun kollu bir gömlek; altına ise kot pantolon ve beyzbol şapkası giymişti.

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Ünlü oyuncunun 39 yaşındaki eşi Kathryn ise bu özel gün için beyaz bir mini elbise ve onun üzerine giydiği uzun, şeffaf bir katmandan oluşan kıyafetiyle, yüzleri kalp emojileriyle gizlenmiş iki kızları Westlyn (8) ve Chapel (5) ile birlikte mekanın dışında poz verdi.

Eylül ayında onuncu evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftin bu jesti, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Bir takipçisi "Hayallerinizdeki hayatı yaşıyorsunuz!" diye yazarken, bir başkası "Tebrikler efsaneler! Sizi seviyoruz!" yorumunda bulundu. Bir diğer hayranı "Bayıldım! Çok havalısınız" derken, bir başkası ise "Harika görünüyorsunuz! Josh, daha fazla açık gömlekli fotoğraf istiyoruz!" şeklinde yorum yaptı.

Uzun süredir birlikte olan çift, 10. evlilik yıl dönümlerinden bir gün sonra, 25 Eylül’de Instagram hesaplarından ayrı ayrı paylaşımlar yaparak birbirlerine olan sevgilerini dile getirmişlerdi. 39 yaşındaki Kathryn, düğün günlerinden kalma fotoğraflardan oluşan bir koleksiyonu paylaşırken, “Birlikte geçen 10 yıl. Dört çocuk, bir hırçın köpek, üç büyük taşınma, dünyanın dört bir yanına yapılan seyahatler ve bir ömre sığabileceğini hayal bile edemeyeceğim kadar çok sevgi...” notunu düştü.

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Kathryn bu ifadelerle, Josh’un Alice Brolin ile olan önceki evliliğinden dünyaya gelen yetişkin çocukları Trevor (38) ve Eden’a (32) ve çiftin birlikte sahip olduğu iki küçük kızlarına atıfta bulunuyordu.

Kathryn sözlerine şöyle devam etti: “Seni çok seviyorum. Her geçen gün daha da güzelleşiyor.”

Josh Brolin ise eşinin bu paylaşımına “Çocukluğumda tek istediğim bir oyun arkadaşı bulmaktı; hayat denilen bu kum havuzunu paylaşabileceğim, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayabileceğimiz biri… On yıl geçti ve hâlâ aynı şekilde devam ediyoruz; tıpkı kumsalda kuşların peşinden koşan, genç ve şapşal iki köpek yavrusu gibi. Oyun arkadaşım... ölüm bizi ayırana dek...” sözleriyle cevap vermişti.

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58 yaşındaki ünlü oyuncu ekim ayında Telegraph gazetesine verdiği bir röportajda, evliliği için “10 yılın ardından her şey daha da iyiye gidiyor; ailem benim için her şey demek” ifadelerini kullanmıştı.