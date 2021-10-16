Evliliklerini kurtarmaya çalışan Bensu Soral ile Hakan Baş'tan Bedirhan Soral'a destek

Bensu Soral’ın ikiz kardeşi Bedirhan Soral, önceki akşam Cihangir’de Oğulcan Engin’in sahibi olduğu Emily’s adlı mekanda bir davet verdi. Başta ablası Hande Soral ile eşi İsmail Demirci ve ikiz kardeşi Bensu Soral’ın katıldığı davette, Hande Doğandemir, İlayda Alişan, Didem Soydan, Büşra Develi, Melisa Şenolsun, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya gibi ünlü oyuncular da vardı.
Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile fotoğraf çektirdi.
ONLAR ADINA YORUM YAPAMAYIZ
Partiye eşi İsmail Demirci ile katılan Hande Soral çıkışta, “Kardeşim Bedirhan’ın bir markayla yaptığı tanıtım partisiydi, çok keyifliydi” diye konuştu. Hande Soral’a, kardeşi Bensu Soral’ın evliliğindeki sorunlarla ilgili sorular gelince Soral, “Boşanmadılar, başka bir şey de sormayın. Onların adına bizim yorum yapmaya hakkımız yok, kendisi içeride, çıkışta sorarsınız” yanıtını verdi.
BAŞKA MEKANDA BULUŞTULAR
Hakan Baş, Bedirhan Soral’ın partisine katıldı, ancak geceden erken ayrılarak Sunset’e geçti. Bensu Soral da partinin ardından eşinin yanına gitti. Gecenin sonunda mekandan aynı araçla ayrılan çift, sorulara yanıt vermedi.
Hakan Baş - Bensu Soral
Bedirhan Soral, davete Ukraynalı manken sevgilisi Anastasia Shumilova’yla katıldı.
Hande Doğandemir, “Çok güzel bir davetti. Pandemiden dolayı göremediğim bütün arkadaşlarımı gördüm” dedi. Oyuncu, Yağız Can Konyalı ile aralarında çıkan aşk haberlerine de açıklık getirdi: “Arkadaşım demiştim. Henüz bir şey değişmedi, hâlâ arkadaşız.”
Ali Kalyoncu - Didem Soydan - Umut Eker
İlayda Alişan - Büşra Develi
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