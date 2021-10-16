Evliliklerini kurtarmaya çalışan Bensu Soral ile Hakan Baş'tan Bedirhan Soral'a destek

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Bensu Soral’ın ikiz kardeşi Bedirhan Soral, önceki akşam Cihangir’de Oğulcan Engin’in sahibi olduğu Emily’s adlı mekanda bir davet verdi. Başta ablası Hande Soral ile eşi İsmail Demirci ve ikiz kardeşi Bensu Soral’ın katıldığı davette, Hande Doğandemir, İlayda Alişan, Didem Soydan, Büşra Develi, Melisa Şenolsun, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya gibi ünlü oyuncular da vardı.



Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile fotoğraf çektirdi.



ONLAR ADINA YORUM YAPAMAYIZ



Partiye eşi İsmail Demirci ile katılan Hande Soral çıkışta, “Kardeşim Bedirhan’ın bir markayla yaptığı tanıtım partisiydi, çok keyifliydi” diye konuştu. Hande Soral’a, kardeşi Bensu Soral’ın evliliğindeki sorunlarla ilgili sorular gelince Soral, “Boşanmadılar, başka bir şey de sormayın. Onların adına bizim yorum yapmaya hakkımız yok, kendisi içeride, çıkışta sorarsınız” yanıtını verdi.

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Davet çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bensu Soral, çıkan “boşandılar” haberini yalanladı: “Gerçek değil, biz de gördük Hakan’la beraber o haberleri. Biz zaten birlikte bir açıklama yaptık, sizlerden de bir şey gizlemiyoruz. Olayı anlattığımız gibi, bir karar veremedik ama boşanma söz konusu değil. Olursa sizden saklamayız, paylaşırız. Şu an ilişkimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki olmazsa da kısmet bu işler. Ben size gerçeklerden bahsediyorum, lütfen çıkan söylentilere itibar etmeyin.”

BAŞKA MEKANDA BULUŞTULAR

Hakan Baş, Bedirhan Soral’ın partisine katıldı, ancak geceden erken ayrılarak Sunset’e geçti. Bensu Soral da partinin ardından eşinin yanına gitti. Gecenin sonunda mekandan aynı araçla ayrılan çift, sorulara yanıt vermedi.

Hakan Baş - Bensu Soral