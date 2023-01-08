Evliliklerinde 20. yılı geride bıraktılar... Yıllar bizi deviremedi!

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◊ Dile kolay 20 yılı devirdiniz... Nasıl geçti bu 20 yıl?

Ahu Sungur: Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik.

Suat Sungur: Daha dün akşam konuştuk. Ben “Çok hızlı geçti” dedim. Ahu, “Nasıl, 20 yıl hızlı geçer mi?” diye karşılık verdi. Yaşam öyle gidiyor zaten, bana çok hızlı geliyor. Belki yaş aldıkça insanlar bunları düşünmeye başlıyor. Oğlumuza bakıyorum, kucağımıza alıyorduk. Adam şimdi 1.90 boyunda oldu, eğilmezse öpemiyorum. Keyifli geçti 20 yıl. Çok aksaklık olsaydı hızlı gitmezdi sanırım. Şükürler olsun göz açıp kapayıncaya kadar geçti.

Ahu S.: 20 yıl dolu dolu geçti. Bana hiç hızlı gelmiyor. Mutluluğu da acıyı da tatlıyı da tatsızlığı da çok iliklerine kadar yaşayan bir insanım. 20 yıl tadına vara vara geçti. Hissederek ve asla pişman olmadan. İyi ki de öyle geçti...

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◊ Sosyal medyada “Yıllar bizi deviremedi, biz yılları devirdik” dediniz. Yılların sizi devirmeye çalıştığı dönemler oldu mu?

Ahu S.: Tabii ki yaşadık, insanız. Kim ne yaşıyorsa siz de onun bir benzerini yaşıyorsunuz, sadece isimleri değişiyor. Bizim de zor zamanlarımız oldu. Birbirimizi yanlış anladığımız zamanlar... Mesleki kariyerimizde zorlandığımız ya da her şeyin çok iyi gittiği zamanlar oldu. Hayat böyle, bir şeylerin kıymetini anlamak için o acıyla da yüzleşmek gerekiyor. Ama evlilik kolay bir şey değil. Birlikte atlattık her şeyi. Çünkü hayat arkadaşıyız. Suat benim arkadaşım, dostum, candaşım.

Suat S.: Ne olursa olsun o zorlu dönemin içinden el ele geçtik. Bizim bir şansımız var; birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Farklı görüşler olmaz mı, tabii ki olur. Ama saygımızı hiç kaybetmedik. Birlikte iyi kötü her şeyi atlattık.

Ahu S.: Bir matematiğimiz var. Aynı anda birlikte düşmedik hiç. Suat’ın düşeceğini hissettiğim an ayakta kalıp onu çektim. O da aynısını yaptı. Bir de Ege var. Evlat çok farklı bir şey. Bir şey olsa da çocuğunuzu düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki “Senin üzülmeye de vazgeçmeye de hiç öyle hakkın yok.” Yola devam diyorsunuz.

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Suat gizli kıskançtır

◊ Hiç çaresizlik yaşadığınız zamanlarınız oldu mu?

Ahu S.: Çaresizliğimiz olmadı üzgün günlerimiz olmuştur ama...

Suat S.: Herkes ne yaşadıysa biz de yaşamışızdır. Biri bana “Naber, nasılsın?” diye sorduğunda cevabım artık şöyle: “En az senin kadar iyiyim.” Yani sen yaşıyorsan, ben de onu yaşıyorum.

◊ Peki, hiç kıskançlık kavgalarınız oldu mu?

Ahu S.: Kavgalarımızı olmadı. Suat gizli kıskançtır. Başka bir şeyden çıkarır. 3 gün önce bir şeye kafa takmıştır. Onun acısını çıkarıyordur.

Suat S.: Bunlar konuşulacak şeyler bile değil. Güvensizliğin getirdiği hiçbir şey olmadı hayatımızda.

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Ege’yi ben de emzirmek istedim

◊ Nice 20 yıllarınız olsun...

Suat S.: 20 yıl önce de çok seviyorduk birbirimizi, âşıktık... İnşallah 40. yılda da aynı şeyleri söyleriz.

Ahu S.: Anlaştık, en az bir 20 yılımız daha var. Ege şimdi 18 olacak. Daha torun göreceğiz inşallah. Birini sadece anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz olduğu için sevmemelisiniz. Bu kavramları bir kenara bırakıp karşınızdakini sadece sevebiliyorsanız işte o çok kıymetli.

◊ Çocuk olunca evlilik başka bir yere mi eviriliyor?

Ahu S.: Ege’den öncesi ve sonrası oldu hayatımızda. Suat bir gün sesi titreyerek bana döndü ve “Keşke emzirebilsem” dedi. Bu çok garip bir duygu.

Suat S.: Söylediği gibi kıskandım, keşke emzirebilseydim. Ege’miz maşallah şu anda mükemmel bir çocuk.

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Ahu’nun aklına değer veriyorum

◊ Birbirinizi nasıl tanımlarsınız?

Suat S.: Sevgi ve aşkı ayırarak söylüyorum; en değer verdiğim şey aklı. İnanılmaz derecede onun aklına güveniyorum. Benden çok daha akıllı. Seçimleri, dünyaya olan bakışı, insanlara olan mesafesi ve anlama kabiliyeti... Herhangi bir şey olduğu zaman Ahu’ya soruyorum.

Ahu S.: Hayatta iyiliğe çok değer veriyorum. Suat’ı şöyle tanımlayabilirim; melek. İçinde asla kötü niyet barındırmaz. Herkesi kendi gibi görüp kabul eder. Mesela ben, herkesi olduğu gibi kabul etmekte zorlanırım. Suat, herkesi olduğu gibi kabul edebilir. Çok iyi bir eş ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Suat çok iyi bir baba. Benim de çok iyi bir babam vardı. Onu kaybettiğimde hayattaki en iyi arkadaşımı da kaybettim. Hep “Eşim de çok iyi baba olsun” diyordum. Suat, hayatımda gördüğüm en iyi baba. O yüzden de benim için çok kıymetli.

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◊ Evde kimin sözü geçiyor?

Suat S.: Ege’nin. Oğlumuzun sözü geçiyor.

Suat bir organım, nefesim gibi...

◊ En uzun ne kadar ayrı kaldınız?

Ahu S.: 4-5 ay ayrı ayrı kalmışızdır. O da setten dolayıdır.

Suat S.: Projelerimizi bile ona göre planlarız. Bugüne kadar ayrı tatilimiz de olmadı.

Ahu S.: Birbirimizden ayrı keyif alacağımız hiçbir şey yapmadık. Kızdık, bazen anlaşamadığımız şeyler oldu. Çok didiştik, hâlâ da didişiyoruz. Ama ayrı kalmadık. Birbirimize kızınca bir süreliğine uzaklaşıyoruz. 5-6 saat sonra yine bir araya geliyoruz.

Suat S.: Uzun yıllar sonra Isparta’daki bir işi kabul ettim. Ama oradaki 2 gün bile bazen işkence gibiydi. İşim yoksa otel odasından dışarı çıkmıyordum. Ahu diyordu ki, “Sinemaya git. Film izle.” Onsuz ne yapacağım!

Ahu S.: Çok iyi arkadaşız. O bir organım, nefesim gibi... Babam bana bir şey öğretmişti. Dargınlıklarla küskünlüklerle alakalı şunu demişti: “Evladım hayatta en kötü şeylerden biri sevdiğin insanla dargın kalmak. Dünya büyük, bazen küçük... Hayat uzun, bazen çok kısa. Hayatta bir anda her şey olabilir. Zaman önemli. Sadece bir an için vicdan azabı çekebilirsin.”

Evliliği bir yatırım aracı görmeyin

◊ Evlilik hayali kuranlara tavsiyeleriniz ne olur?

Ahu S.: Herkes birbirinden çok çabuk vazgeçmeye başladı. Anılar güzeldir, kıymetlidir ama bence yola çıkmaya karar verdiğin insandan çok çabuk vazgeçmemelisin. Bir de kimse kimseyi değiştirmeye çalışmamalı.

Biz, birbirimizi asla değiştirmeye çalışmadık. Eğer çok seviyorsanız ve birlikteliği devam ettirme niyetiniz varsa kendi değerinizi yitirmeden fedakarlık yapabilirsiniz. Orta yol bulunabilir. Özellikle emek çok değerli. Vazgeçmesinler, denesinler.

Suat S.: Aşk ve sevgi olduğu zaman tolere edilmeyecek hiçbir şey yok. İki kişi birbirini istiyorsa başka şey düşünmeden yola çıkabilir.

Ahu S.: Evliliği bir yatırım olarak görmesinler. Aile ailedir.

Ailelerin katıldığı bir program yapabiliriz

◊ Gelecekte birlikte bir projeniz olacak mı?

Ahu S.: Bize oyun teklifi geliyor.

Suat S.: Evet, onu çok istiyoruz. Hatta oyun projemiz var. Denk gelmedi şu ana kadar. Yapmış olmak için de yapmamak lazım. Hem biz hem de seyircimiz keyif alsın.

Ahu S.: Ben Suat’la ailelerin katılacağı bir program yapmak istiyorum. Çağırdığımız ailenin iç dinamiğiyle ilgili ve birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarıyla ilgili soruların olduğu...