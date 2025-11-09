×
Evlilikleri yolunda gitmiyor diyorlardı… ‘Bizi ayırmak öyle kolay değil!’ Aşk da evlilik de sapasağlam ayakta

Güncelleme Tarihi:

#Justin Bieber#Hailey Baldwin#Ünlü Çiftler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 15:11

Genç yaşlarında yaptıkları evlilikleriyle herkesi şaşırttılar, sonrasında yaşananlarsa dedikodu kazanlarının sürekli kaynamasına yol açtı. Genç aşıklar hep göz önünde yaşadıkları ilişkileriyle gündemden hiç düşmedi.

İkisi de çocuk yaştan beri sektörün içinde yer alan iki yıldız isim en sonunda aşkı birbirlerinde bulup yuvalarını kurmuştu.

Justin Bieber ve ünlü oyuncu Stephen Baldwin’in model kızı Hailey Baldwin bir süredir evliliklerinin üzerinde dolaşan kara bulutların dağılışını kutluyor gibi görünüyor…

2018’de evlenen, geçen yıl da Jack adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan ünlü çiftin arasının bozuk olduğu ve evliliklerinin de bitmek üzere olduğu söylentileri bitmek bilmemişti.

Çift sürekli ayrı ayrı görüntüleniyor, Justin Bieber artık baba olmasına rağmen eski kötü alışkanlıklarına, uyuşturucu kullanmaya ve bitmeyen çılgın partilere dönüyor, karısı Hailey de söylenenlere göre onu bu durumdan kurtarmak için çırpınıyordu…

Bir süre dünyadan kopmuş gibi görüntüler veren, sosyal medyasından tuhaf paylaşımlar yaparak hayranlarını korkutan Justin Bieber artık bunlardan vazgeçmiş gibi görünüyor.

Ünlü şarkıcı uzun bir aradan sonra bir albüm de çıkararak içine düştüğü buhrandan kurtuldu ve yeninden zor zamanlarında yanından ayrılmayan karısı Hailey’yle birlikte mutluluk pozları vermeye başladı.

Geçen hafta yakın dostları Kendall Jenner'ın 30. doğum günü partisine giden çift sarılıp dudak dudağa pozlar verdi ve evliliklerinin sapasağlam devam ettiğini deyim yerindeyse dosta düşmana göstermiş oldu.

Oldukça mutlu görünen ve gece boyunca eğlenen çift oğulları Jack’le geçirdikleri mutlu anların fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşıyor ancak onun yüzünü göstermemeye dikkat ediyor.

Hailey Baldwin geçtiğimiz gün de eşinin son albümüyle aldığı Grammy adaylıklarını kutladı.

Gururlu eş şi Justin Bieber'ın albümünün dört Grammy Ödülü'ne aday gösterilmesinin ardından Instagram’ına onun 14 aylık oğulları Jack’i başını üstünde tuttuğu bir fotoğrafı koydu ve Justin Bieber’ın başarısından ne kadar gurur duyduğunu gösterdi.

Güzel yıldız geçen ay verdiği bir röportajda her zaman birden fazla çocuk istediğini, oğulları Jack'e bir kardeş düşündüklerini ancak bu konuda aceleleri olmadığını söylemişti.

