Evlilikleri sallantıda deniyordu… Ünlü çift tatilde aşk tazeledi

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Evliliklerinde 10 yılı deviren bu ünlü çift yeni yılı soğuk ve karlı havada kutlamak yerine kendilerini Fransa’nın güney sahillerindeki tatil cenneti St Tropez’ye attılar.

YENİ YILA AŞK TATİLİNDE GİRECEKLER

Karı koca baş başa tatil yapan George Clooney ve ünlü insan hakları avukatı eşi Amal Clooney erken çıktıkları bu yılbaşı tatilinde adeta yeni evliler gibi aşk tazelerken sürekli el ele göz göze poz verdiler.

George Clooney’nin ABD başkanlık seçimleri sürecince yaptığı açıklamalar ve sonrasında seçimi destek vermediği Trump’ın kazanması sonrası zor duruma düşmesinin çiftin arasını bozduğu iddia edilmişti.

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EVLİLİKTE SORUN YOK: BAKIN BİZ NE KADAR MUTLUYUZ

Oysa Clooney ve güzel eşi tüm bu söylentileri yalanlarcasına ve evliliklerinin gayet yolunda devam ettiğini kanıtlarcasına gözleri her zamanki gibi birbirlerine aşkla bakarken görüntülendi.

Yıllarca İtalya’nın ünlü Como Gölü’nün kıyısındaki evlerinde tatil yapan ünlü çift bu evi artık yeri çok belli olduğu ve kapısından paparazziler ayrılmadığı için kullanmamaya başlamış, yerine Fransa’dan bir başka mülk edinmişti.

Amal ve George, bundan böyle aşk tatillerini İtalya yerine Fransa, Provence'daki Domaine Le Canadel adlı 8,3 milyon dolarlık şatolarında geçirecekler.

GÜZEL KARISI VE İKİZLERİYLE YENİ MALİKANESİNE TAŞINDI

Clooney'lerin 18. yüzyıldan kalma büyüleyici ve geniş malikanesi 25 dönümlük bir üzüm bağının içinde yer alıyor ve bir havuz, tenis kortu, geniş bahçeler, bir süs gölü ve bir zeytinliğe sahip. Clooney, lavanta tarlalarıyla çevrili bu çarpıcı mülkü Ağustos 2021'de 6,5 milyon sterline satın almıştı.

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Malikanenin kendine ait özel kayıkhanesi, spor salonu, spası, 12 koltuklu ev sineması ve yüzme havuzu bulunuyor. Bu gösterişli ev usta aktör ve ailesinin taşınmadan önce 18 aylık bir tadilattan geçtiği biliniyor.

Clooney'lerin Avrupa'daki mülklerinin yanı sıra Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da evleri bulunuyor.

HAYATI ONUNLA TANIŞINCA DEĞİŞTİ

63 yaşındaki usta aktör 46 yaşındaki Amal Clooney’le 2013'te tanışıp yıldırım aşkına tutulmuş, çift ertesi sene Como Gölü’nün kıyısında evlenmişti.

Alexander ve Ella adında yedi yaşında ikizleri olan çift o zamandan beri Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri haline geldiler.

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George Clooney sayısız uluslararası davada çalışan ve dünyanın en başarılı avukatlarından biri olarak tanınan karısı Amal Clooney için “Karımın dahil olduğu her şeyde onu hep desteklemeye devam edeceğim” demiş, evlendikleri günden beri onun adını öne çıkarmaktan hiç geri durmamıştı.

“BİR DAHA ASLA EVLENMEM” DİYE YEMİN ETMİŞTİ

Clooney, Talia Balsam'la olan ilk evliliği 90'lı yılların başında sona erdiğinde, ünlü gazeteci Barbara Walters'ın programına katılmış ve milyonlar kendisini izlerken bir daha asla evlenmeyeceğine dair yemin etmişti.

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Bu yeminini 10 yıl sonra Amal Clooney’e deliler gibi aşık olduğu zaman bozan George Clooney, eşiyle tanıştıktan sonra bir yıl içinde geçmişin hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp adeta jet hızıyla evlendi.

KARISI ONA SAĞLIK, NEŞE VE ENERJİ VERDİ

Usta aktörün yakınları Clooney’nin bir gününün nasıl geçtiğini ve karısı Amal’ın ona nasıl sağlık, enerji ve neşe getirdiğini anlatıyor.

George Clooney'nin eşi Amal ile evlenme kararının “genç kalmasına” yardımcı olduğunu iddia eden kaynaklara göre yıldız oyuncu Amal olmasaydı sürekli uyuklayacak ve ilerleyen yaşlarında mesleğinde de aynı başarıyı yakalayamayacaktı.





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EVLENMESE ŞİMDİ BAMBAŞKA BİR ADAM OLACAKTI…

Ancak 63 yaşındaki Ocean's Eleven yıldızının 2013 yılında 46 yaşındaki insan hakları avukatı Amal ile yollarının kesişmesiyle her şey değişti ve ikili, aşklarının ilk filizlenmesinin üzerinden bir yıldan kısa bir süre geçtikten sonra nikah masasına oturdu.

George Clooney karısının etkisi sayesinde daha az uyuyor ve kendini “genç ve çok aktif” hissediyor.

Ünlü çift birlikte spor yapıyorlar. Amal Clooney hayatına girmeden önce kilo almaya başlayan usta aktör artık oldukça da fit görünüyor. Bunun sebebinin de güzel karısının yanında ona yakışacak halde olmak istemesi…