Evlilikleri pamuk ipliğine bağlı… Yasta gibi simsiyah giyinip el ele tutuştular ama yüzleri bir an bile gülmedi

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Aslında ünlü ikili el ele tutuşmuştu ve uzaktan görenler bunun romantik bir gezinti olduğunu düşünebilirdi. Ancak ikisinin de yüzünden düşen bin parçaydı ve normalde çok daha renkli görmeye alıştığımız çift baştan aşağıya siyahlara bürünmüştü.

Hem görüntüleri hem de gülmeyen yüzleriyle sanki yastaymış gibi görünen Justin Timberlake ve Jessica Biel, New York'ta ortaya çıktılar.

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İki oğulları olan ve evlilikleri yıllanan ünlü şarkıcı ve yıldız oyuncu 2024’ten beridir ilk kez birlikte halka açık bir yerde fotoğraflanmış oldular…

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Jessica Biel, geçen yaz Justin Timberlake'in "The Forget Tomorrow" dünya turuna katılmıştı ve büyük ölçüde gözlerden uzak durmalarına rağmen, çift geçen yıl boyunca sosyal medya aracılığıyla doğum günleri, yıldönümleri ve diğer özel günler için birbirlerinin birçok kişisel fotoğrafını paylaştı.

Ancak bu aşk şovunun altında tatsız gerçekler olduğu artık ünlüler dünyasında sürekli konuşuluyor ve ikilinin evliliğinin pamuk ipliğe bağlı olduğu dedikoduları hiç son bulmuyor.

Bu sorunlar 2019’da Justin Timberlake’in karısını aynı filmde rol aldığı bir oyuncuyla aldatmasıyla başlamıştı. İkili el ele yakalanmış, fotoğraflar magazin basınına yansıyınca ünlü şarkıcı karısı Jessica Biel’den kamuoyu önünde özür dilemişti.

Hatta ünlü çiftin ikinci oğulları bu ihanet duyulduktan sonra doğmuş, Justin Timberlake ve Jessica Biel’in evliliklerini kurtarabilmek için bir çocuk daha yaptıkları söylenmişti.

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Ünlü aşıklar tam bu skandalın üstesinden gelmişken bu kez de ünlü şarkıcı alkollü araç kullanırken yakalandı. Alkol problemi zaten eşi Jessica Biel’i canından bezdirmişken 2024’te yaşanan bu tutuklanma görüntüleri basına servis edilince çiftin arası bir kez daha gerildi.

Justin Timberlake’in kariyeri düşüşe geçerken bir yandan da kendini gençlik yıllarındaki gibi yeniden içkiye vermesi ve giderek evden uzaklaşarak karısını sürekli yalnız bırakması bu evliliğin bitme noktasına gelmesine yol açtı.

2012'de evlenen ve iki oğulları olan Justin Timberlake ve Jessica Biel’in sorunlarını aşamadıkları konuşuluyor hatta onlardan yakın zaman içinde bir ayrılık haberi gelmesine de kimsenin şaşırmayacağı iddia ediliyor.

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Çiftle ilgili son haberlerde Jessica Biel’in kocası Justin Timberlake’e son bir uyarı yaptığı ve içkiyi bırakmazsa onu boşanmakla tehdit ettiği iddiaları da yer alıyordu.