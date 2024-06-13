Evlilikleri örnek gösteriliyordu: Kocam beni öperken gözlerini açık tutuyor

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İşte bunlardan birini bu ünlü çiftten biri açıkladı: Kocam beni öperken gözlerini kapatmıyor... Belli ki kendisi gerçek aşkın işaretinin, birbirini öperken gözlerini kapatmak olduğuna inananlardan.

EŞİNİN SIRRINI PAYLAŞTI: ÖPÜŞÜRKEN GÖZLERİNİ AÇIK TUTUYOR

Kocasıyla birlikte hazırlayıp sunduğu podcast yayınında bu ilginç sırrı paylaşan kişi Amerikalı oyuncu Kelly Ripa.

53 yaşırdaki üç çocuk annesi Ripa, kocası Mark Consuelos ile birlikte hazırlayıp sunduğu “Let’s Talk Off Camera” adlı sohbet programında 28 yıldır süren evlilikleriyle ilgili çarpıcı bir sırrını paylaştı.

Ripa, 53 yaşındaki eşi Mark Consuelos'un, öpüşürken gözlerini kapatmadığını kendisinin ise bunun tam tersi davrandığını anlattı.

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Bu konuda şunları söyledi Ripa: "Bir keresinde her nasılsa gözlerimi açtım ve onun da gözlerinin açık olduğunu gördüm. Sonra da ondan gözlerini kapatmasını rica ettim."

Ripa, kocasının bu alışkanlığını çok tuhaf bulduğunu de söylemeden geçemedi.

DİZİ AŞIKLARININ ÜÇ TANE ÇOCUĞU VAR: Kelly Ripa ile kendisi gibi oyuncu olan ve All My Children (Bütün Çocuklarım) adlı dizinin setinde tanıştığı eşi Mark Consuelos, 1996 yılında evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten 27 yaşında Michael, 22 yaşında Lola ve 21 yaşında Joaquin adında üç tane çocuğu bulunuyor.





EVLİ BİR ÇİFTİ CANLANDIRIRKEN BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR

Kelly Ripa ile Mark Consuelos, gösteri dünyasının set aşkını gerçek hayata taşıyan çiftlerinden.

Yıllar önce birlikte rol aldıkları All My Children adlı dizinin setinde evli bir çifti canlandırdılar. Bir süre sonra da rol gereği değil gerçek hayatta karı- koca oldular.

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Aslında ünlü çiftin evlilik töreni de ilginç. Kelly Ripa ile Mark Consuelos öyle Hollywood'da örneğine çok rastlanan bir şekilde gösterişli bir törenle evlenmediler.

Bunun yerine meraklı gözlerden kaçarak gizlice gidip ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalma yemini ettiler.

MUTLU GERÇEĞİ BİR SÜRE İŞ ARKADAŞLARINDAN BİLE SAKLADILAR

Bunun nedeni de daha sonra "Aşkımızın ortaya çıkmasından ve magazin malzemesi olmasından korktuk" diye açıkladılar.

Hatta evlendiklerini yıllarca birlikte çalıştıkları All My Children dizisindeki ekipten bile gizlediler.

Elbette sonuçta "mutlu gerçek" ortaya çıktı. Kelly Ripa ile Mark Consuelos, 1996 yılında gizlice başlayar evliliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyor.

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28 YILLIK GÜÇLÜ EVLİLİK

Ünlü çift, geçtiğimiz mayıs ayında da evliliklerinin 28'inci yıl dönümünü kutladı. Bu mutlu gün için elbette aileleri ve sevdikleriyle birlikte bir kutlama yaptılar ama aynı zamanda sosyal medyada da unutmadılar birbirlerini.

Ripa ve Consuelos, 28 yıllık mutlu hayatlarının farklı dönemlerinde çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı o mutlu gün için.