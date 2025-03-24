Evlilikleri olay olmuştu… At üstünde aşk

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Nisan 2022’de ABD’nin en ünlü iş insanlarından birinin kızı ve bir oyuncu olan Nicola Peltz’le evlenen Brooklyn Beckham hayatının aşkını genç yaşında bulmuş gibi görünüyor.

EVLİLİKLERİ OLAY OLMUŞTU

Evlilikleri hem görkemli düğünleriyle hem de Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında yaşanan gerginlikle çok konuşulan ünlü çift zor günleri çoktan geride bıraktı.

David ve Victoria Beckham'ın 26 yaşındaki oğulları ve 30 yaşındaki eşi Nicola Peltz sahilde ata bindikleri fotoğrafları ve yaşadıkları romantik anları paylaştılar.

Bir örnek giyinen genç aşıklar ata binerken bile ele ele ve dudak dudağa poz vermekten vazgeçmedi.

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"BU GÜNÜ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Verdikleri pozları da ikisi birden kendi sosyal medya hesaplarında “Bu günü asla unutmayacağım” başlığıyla paylaştı.

Çiftin geçen hafta da Fransa’da bir başka romantik tatile çıkmış, buradaki aşk fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşmıştı.

Vücudunun birçok yerine eşine duyduğu aşkla dövmeler yaptıran Brokklyn Beckham’ın annesi Victoria Beckham’ın gelinini kabullenmesi ise uzun sürdü.

Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Victoria Beckham’ın ilk göz ağrısı oğlu Brooklyn’i gelininden kıskandığı, Brooklyn’nin karısına deyim yerindeyse deli divane gibi aşık olmasını içine sindiremediği söyleniyordu.

GELİN - KAYINVALİDE GERİLİMİ UNUTULMADI

Hal böyleyken iki kadın bir de tam düğün öncesi bir başka kavgayla gündeme gelmişti. Victoria Beckham elinine düğünde kendi tasarladığı bir gelinliği giymesini rica etmişti. Nicola Peltz ise buna başta evet demiş, sonra kayınvalidesini “atlatıp” düğünde Valentino marka bir başka gelinlik giymişti.

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İşte bu gelinlik tartışması daha ilk günden iki kadının arasını açmıştı. Victoria Beckham kendi oğlunun düğününde asık suratıyla gündem olmuş, gelin ve damadın ilk dansına da müdahale ederek ortalığı iyice germişti.

Daha sonra birlikte çok sayıda poz veren gelin kaynana en sonunda aralarını düzeltti. Yakın çevreleri Victoria Beckham’ın oğlunun mutluluğu bozulmasın diye gelinine olan tavrını değiştirdiğini söylüyor.