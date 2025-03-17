Evlilikleri 72 gün sürmüştü… Milyonlar verip aldığı yüzüğünü boşanırken kocasına bıraktı…

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Bir yandan da ne yaparsa yapsın özel hayatı, aşkları, ailesi ve sosyal medyaya yansıyan “tuhaf”lıklarıyla anılmaya devam etti.

Çok uzun yıllardır tüm hayatını dünyanın gözleri önünde yaşayan Kim Kardashian 2000’lerin en çarpıcı popüler kültür ikonlarından biri ve bu özelliği kimselere kaptırmaya da niyeti yok gibi… Kim Kardashian aşkları, kardeşleriyle ilişkileri ve lüks yaşantısıyla gündemden hiç düşmüyor

ÜÇ KEZ EVLENDİ, BİRİ SADECE 72 GÜN SÜRDÜ

Özel hayatı ve ilişkileri çok konuşulan, üç kez evlenen, dört kez de anne olan Kim Kardashian’ın 72 gün süren ikinci evliliği hâlâ unutulmadı.

Geçtiğimiz günlerde o günlere dair anılarını anlatan Kim Kardashian herkesi şaşırtan bir itirafta da bulundu.

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ÜNLÜ BASKETBOLCUYLA NİŞANLANIRKEN YÜZÜĞÜNÜ MEĞER KENDİ ALMIŞ

Kim Kardashian, bir dönemin ünlü basketbolcularından, NBA yıldızı Kris Humphries'ten evlenme teklifi alırken Humphries’in verdiği pırlanta yüzüğü aslında kendisinin aldığını açıkladı.

Göz alıcı bu yüzüğün değerinin o günlerin parasıyla 2 milyon olduğu biliniyor. 2011’in mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan Kardashian'ın nişan yüzüğünün 20.5 karatlık pırlantası o günlerin en çok konuşulan magazin haberiydi.

Kim Kardashian'ın Kris Humphries'le yaptığı evlilik sadece 72 gün sürdü ancak resmi boşanma 2013'te gerçekleşti

Düğün 20 Ağustos 2011'de gerçekleşmiş, Kim Kardashian bu düğün için 30 milyon dolar harcamıştı.

30 MİLYONLUK DÜĞÜNE TEK KURUŞ HARCAMADI, FOTOĞRAFLARI SATIP 18 MİLYON KAZANDI!

Ticari zekâsı o günlerden belli olan yıldız isim tüm masrafları sponsorlarına karşılarttı ve tek bir kuruş bile harcamamış oldu.

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Üstelik Kim Kardashian bu bedavaya getirdiği düğünün fotoğraflarını People dergisine satacak ve bu anlaşmayla 18 milyon dolar kazanacaktı…

Kim Kardashian nişan yüzüğünü gerçekte kendisinin aldığını, bu 2 milyon dolarlık yüzüğü boşanırken ayrıldığı eşine geri vermek zorunda kaldığını anlattı

Bu görkemli düğüne rağmen çiftin evliliği sadece 72 gün sürdü. Çekişmeli boşanma davası ise yıllarca konuşuldu.

ESKİ KOCASI BOŞANMA ŞARTI OLARAK PAHALI YÜZÜĞÜNÜ GERİ İSTEDİ

Kim Kardashian, yıllar sonra anlattığına göre Kris Humphries boşanırlarken Kim Kardashian’dan bu pahalı yüzüğü geri istemiş hatta yüzüğü alamazsa boşanmayacağını söylemişti.

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Kim Kardashian yüzüğün parasını kendisi ödemiş olsa da buna karşı çıkamadı ve ani bir kararla evlenip daha da ani şekilde ayrıldığı ünlü basketbolcuyla çekişme yaşamak istemedi. Ayrıldığı kocası yüzüğü geri isteyince Kanye West'ten hamile kalmış olan ve bir anda önce evliliğini bitirmeye çalışan Kim Kardashian buna evet demek zorunda kaldı

ÇOKTAN HAMİLE KALMIŞTI, ÇARESİZCE EVET DEDİ

Çünkü tam da bu dava devam ederken hayatına çoktan ileride üçüncü kocası olacak olan Kanye West girmişti. Üstelik Kim Kardashian daha boşanamadan ilk çocuğu olan kızı North’a da hamile kalmıştı. Kim Kardashian ilk eşi Damon Thomas'la 2000-2004, Kris Humphries'le 2011-2013 ve son eşi Kanye Westle de 2014-2022 arasında evli kaldı

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2011’de evlenen ve 72 gün sonra ayrılan çift 2013’te resmen boşanabildi.

ÖNCE DOĞUM YAPTI SONRA BİR DAHA GELİN OLDU

Yıldız isim kızı North’u 5 Haziran 2013 doğurdu. Kızının babası Kanye West’le ise 21 Ekim 2013'te, 33. doğum gününde nişanlandı.

İşte o meşhur yüzük...

Kim Kardashian bir önce eşi Kris Humphries’e vermek zorunda kaldığı yüzüğe hiç üzülmeyecekti. Çünkü Kanye West parmağına çok daha görkemli bir yüzük taktı.

Çift 24 Mayıs 2014’te İtalya’da evlendi. 2022’de de yollarını ayırdı. Eski çiftin bu evlilikten dört çocukları var.