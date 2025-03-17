Evlilikleri 72 gün sürmüştü… Milyonlar verip aldığı yüzüğünü boşanırken kocasına bıraktı…

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Bir yandan da ne yaparsa yapsın özel hayatı, aşkları, ailesi ve sosyal medyaya yansıyan “tuhaf”lıklarıyla anılmaya devam etti.
Çok uzun yıllardır tüm hayatını dünyanın gözleri önünde yaşayan Kim Kardashian 2000’lerin en çarpıcı popüler kültür ikonlarından biri ve bu özelliği kimselere kaptırmaya da niyeti yok gibi…
ÜÇ KEZ EVLENDİ, BİRİ SADECE 72 GÜN SÜRDÜ
Özel hayatı ve ilişkileri çok konuşulan, üç kez evlenen, dört kez de anne olan Kim Kardashian’ın 72 gün süren ikinci evliliği hâlâ unutulmadı.
Geçtiğimiz günlerde o günlere dair anılarını anlatan Kim Kardashian herkesi şaşırtan bir itirafta da bulundu.
ÜNLÜ BASKETBOLCUYLA NİŞANLANIRKEN YÜZÜĞÜNÜ MEĞER KENDİ ALMIŞ
Kim Kardashian, bir dönemin ünlü basketbolcularından, NBA yıldızı Kris Humphries'ten evlenme teklifi alırken Humphries’in verdiği pırlanta yüzüğü aslında kendisinin aldığını açıkladı.
Göz alıcı bu yüzüğün değerinin o günlerin parasıyla 2 milyon olduğu biliniyor. 2011’in mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan Kardashian'ın nişan yüzüğünün 20.5 karatlık pırlantası o günlerin en çok konuşulan magazin haberiydi.
Düğün 20 Ağustos 2011'de gerçekleşmiş, Kim Kardashian bu düğün için 30 milyon dolar harcamıştı.
30 MİLYONLUK DÜĞÜNE TEK KURUŞ HARCAMADI, FOTOĞRAFLARI SATIP 18 MİLYON KAZANDI!
Ticari zekâsı o günlerden belli olan yıldız isim tüm masrafları sponsorlarına karşılarttı ve tek bir kuruş bile harcamamış oldu.
Üstelik Kim Kardashian bu bedavaya getirdiği düğünün fotoğraflarını People dergisine satacak ve bu anlaşmayla 18 milyon dolar kazanacaktı…
Bu görkemli düğüne rağmen çiftin evliliği sadece 72 gün sürdü. Çekişmeli boşanma davası ise yıllarca konuşuldu.
ESKİ KOCASI BOŞANMA ŞARTI OLARAK PAHALI YÜZÜĞÜNÜ GERİ İSTEDİ
Kim Kardashian, yıllar sonra anlattığına göre Kris Humphries boşanırlarken Kim Kardashian’dan bu pahalı yüzüğü geri istemiş hatta yüzüğü alamazsa boşanmayacağını söylemişti.
Kim Kardashian yüzüğün parasını kendisi ödemiş olsa da buna karşı çıkamadı ve ani bir kararla evlenip daha da ani şekilde ayrıldığı ünlü basketbolcuyla çekişme yaşamak istemedi.
ÇOKTAN HAMİLE KALMIŞTI, ÇARESİZCE EVET DEDİ
Çünkü tam da bu dava devam ederken hayatına çoktan ileride üçüncü kocası olacak olan Kanye West girmişti. Üstelik Kim Kardashian daha boşanamadan ilk çocuğu olan kızı North’a da hamile kalmıştı.
2011’de evlenen ve 72 gün sonra ayrılan çift 2013’te resmen boşanabildi.
ÖNCE DOĞUM YAPTI SONRA BİR DAHA GELİN OLDU
Yıldız isim kızı North’u 5 Haziran 2013 doğurdu. Kızının babası Kanye West’le ise 21 Ekim 2013'te, 33. doğum gününde nişanlandı.
Kim Kardashian bir önce eşi Kris Humphries’e vermek zorunda kaldığı yüzüğe hiç üzülmeyecekti. Çünkü Kanye West parmağına çok daha görkemli bir yüzük taktı.
Çift 24 Mayıs 2014’te İtalya’da evlendi. 2022’de de yollarını ayırdı. Eski çiftin bu evlilikten dört çocukları var.